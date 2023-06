Zufällig mit Marihuana im Stoffbeutel in Bad Hersfeld geschnappt

Von: Mario Reymond

Teilen

Justitia (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Dumm gelaufen: Eher zufällig ist in Bad Hersfeld ein Mann mit Drogen von der Polizei geschnappt worden.

Bad Hersfeld – Dümmer hätte es für einen heute 38 Jahre alten Bad Hersfelder nicht laufen können, als er am 6. Juni des vergangenen Jahres gegen 4 Uhr morgens in der Klausstraße von einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert wurde.

Die Polizeibeamten waren nämlich zu dieser Zeit auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der kurz zuvor in ein Juweliergeschäft in Bad Hersfeld eingebrochen war. Bei der Personenkontrolle stellte sich dann aber ganz schnell heraus, dass es sich bei dem frühmorgendlichen Fußgänger nicht um einen Schmuckdieb handelte. Allerdings hatte der Kontrollierte zwei Tüten Marihuana dabei. Und der kooperative Mann ließ dann die Beamten gutgläubig auch noch in seine Wohnung, wo weitere Drogen gefunden wurden.

Das Vorgehen der Beamten, ohne jeglichen Grund eine Person zu kontrollieren, die sich ordnungsgemäß ausweisen konnte und auch nicht dringend tatverdächtig gewesen sei, kritisierte Richterin Dern. Ihrer Meinung nach hätten die Polizeibeamten nicht so handeln dürfen, wie sie es tatsächlich getan hätten. Um in die Wohnung des Mannes zu gelangen, hätten sie eigentlich einen Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft beantragen müssen, so die Richterin.

Nun musste sich der 38-Jährige aber trotzdem wegen Drogenbesitzes vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Bad Hersfeld verantworten. Angeklagt hatte die Staatsanwaltschaft den Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Grenzwert für eine nicht geringe Menge liegt bei 7,5 Gramm. Der Angeklagte hatte jedoch insgesamt 17,39 Gramm in seinem Besitz.

Da er dem Gericht jedoch glaubhaft versicherte, das Marihuana nur gegen seine Schmerzen konsumiert zu haben, wurde bei der Urteilsfindung ein minderschwerer Fall angenommen. Denn das Marihuana habe er gegen die Schmerzen nach einem Schlüsselbeinbruch geraucht.

Diesen hatte er sich im Juni 2020 zugezogen. Wegen Corona habe sich dann die OP zum Entfernen einer Metallplatte über die geplanten anderthalb Jahre hinaus erheblich verzögert. Erst nach zwei Jahren und zwei Monaten sollte sie raus – und sie sei dann „festgewachsen“ gewesen.

Das Schlüsselbein habe daher noch einmal gebrochen werden müssen, schilderte der Angeklagte seinen Leidensweg. Für den Besitz des Marihuanas sowie 5,53 Gramm Cannabisharz erhielt der 38-Jährige eine dreimonatige Freiheitsstrafe, die aber vom Gericht für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Weil die Drogen auch nur für den Eigenbedarf bestimmt waren, ging Richterin Dern von einem minderschweren Fall aus. Der Angeklagte muss außerdem 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und binnen sechs Monaten drei Gespräche bei der Suchtberatung der Diakonie führen. (Mario Reymond)