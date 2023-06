Böschungsbrand an der A4 nahe Bad Hersfeld: Pendlerverkehr staute sich

Von: Laura Hellwig

Böschungsbrand an der A4 in Höhe der Eichhofsiedlung © TV-News Hessen

Ein Böschungsbrand sorgte am Freitagnachmittag für einen Stau auf der A4 in Richtung Osten. Ursache für das Feuer war vermutlich ein abgeplatztes Stück einer heißen Bremstrommel.

Bad Hersfeld - Ein abgeplatztes Stückchen einer heiß gelaufenen Bremstrommel ist vermutlich die Ursache für einen Böschungsbrand am Rande der A4 zwischen dem Kirchheimer Dreieck in Höhe der Eichhofsiedlung. Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Kirchheim fanden die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten ein Stück einer Bremstrommel, das noch so heiß war, dass das Löschwasser beim Ablöschen noch dampfte.

Durch massiven Wassereinsatz schafften es die Einsatzkräfte aber sehr schnell, den Böschungsbrand und vorhandene Glutnester zu Löschen. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte die gesamte Fläche, bevor der Einsatz beendet wurde. Während der Löscharbeiten musste der rechte von zwei Fahrstreifen in Richtung Osten gesperrt werden. Es bildete sich durch den Rückreiseverkehr der Pendler schnell ein Stau von mehreren Kilometern. (jk/lah)