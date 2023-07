Charlotte Schwab erhält den Großen Hersfeldpreis

Bad Hersfelder Festspiele

+ © Steffen Sennewald Ratlosigkeit: Charlotte Schwab als König Lear bei den Bad Hersfelder Festspielen. © Steffen Sennewald

Charlotte Schawab erhält den Großen Hersfeldpreis für ihre Rolle als König Lear bei den Bad Hersfelder Festspielen. Der Hersfeldpreis geht an Sophia Euskirchen.

Bad Hersfeld - Seit 1962 werden in der Stiftsruine der Große Hersfeldpreis sowie der Hersfeldpreis an Mitglieder des Ensembles verliehen. Er wird von der Stadt Bad Hersfeld und der Gesellschaft der Freunde der Stiftsruine e.V. alljährlich vergeben. Eine Eine unabhängige Jury entscheidet über die Vergabe der Preise. Die Hersfeldpreis-Jury besteht in diesem Jahr aus Bettina Fraschke (HNA), Marion Schwarzmann (z.B. Gießener Allgemeine), Thomas Kobbe (WLZ), Hermann Diel (HR) und Pit Rampelt (ZDF).

Der Große Hersfeldpreis wurde am Sonntagmittag an Charlotte Schwab als König Lear in der gleichnamigen Inszenierung von Tina Lanik verliehen.

Die Jury begründet ihre Entscheidung so: „Mit ihrer ersten Rolle in der Stiftsruine wird sie zur prägenden Figur der 72. Bad Hersfelder Festspiele. In ihrer raumfüllenden Präsenz dominiert Charlotte Schwab die Bühne. Mit eindrucksvoller Stimmkraft verkörpert sie einen alternden, getriebenen König, der fassungslos dem Zerfall seiner eigenen Macht ausgeliefert wird. Gewohnt, Befehle zu erteilen, muss ihr Lear feststellen, wie hilflos er ist. Der König wird in ergreifender Weise Opfer der Mechanik der Macht. Im Spannungsfeld von Herrschen und beherrscht werden zeigt Charlotte Schwabs Lear im Scheitern letztlich Größe.“

+ Premiere: „Das kleine Gespenst“ in der Inszenierung von Oliver Urbanski © Steffen Sennewald

Der Hersfeldpreis 2023 geht an Sophia Euskirchen in der Hauptrolle in Oliver Urbanskis Inszenierung und Bühnenfassung von „Das kleine Gespenst“ nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler. In ihrer virtuosen Verkörperung der Titelfigur verzaubert sie sowohl das junge als auch das ältere Publikum. Akrobatisch und mit ausdrucksvoller Stimme trägt sie das Stück mit Temperament und viel Verve. Sie überzeugt mit Witz, Esprit und ihrem Gesang.

Im vergangenen Jahr ging der Große Hersfeldpreis an das Tanzensemble des Musicals „Goethe!“. Den Hersfeldpreis erhielten Robert Nickisch als Quasimodo und Karla Sengteller als Ziege Djali in Joern Hinkels Inszenierung und Bühnenfassung von „Notre Dame“ nach dem Roman von Victor Hugo.

Im Jahr 2021 wurde Götz Schubert mit dem Großen Hersfeldpreis für seine Darstellung des Lehrers John Keating in Joern Hinkels Inszenierung der Bühnenfassung des Filmklassikers „Der Club der toten Dichter“ ausgezeichnet. Der Hersfeldpreis 2021 wurde an Till Timmermann als Neil Perry und Nico Kleemann als Todd Anderson in „Der Club der toten Dichter“ verliehen. (red/lah)