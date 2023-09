Christopher-Street-Day in Bad Hersfeld setzt ein Zeichen gegen Homophobie

Rund 60 Protestierende hatten sich am Sonntag beim CSD versammelt, um gemeinsam durch die Straßen Bad Hersfelds zu ziehen. © Johanna Leinweber

Rund 60 Teilnehmende haben am Sonntagnachmittag in der Bad Hersfelder Innenstadt beim Christopher Street Day ein Zeichen für Toleranz und gegen Homophobie gesetzt.

Bad Hersfeld – Als sich die ersten Menschen am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr am Brunnen am Brink versammelten, war für Außenstehende schnell zu erkennen, dass hier der Christopher Street Day gefeiert wird: Bunte Regenbogenfahnen und Pride Flags aller Art verwandelten den Platz in einen Ort der Vielfalt, und Lieder wie „Alle hassen Nazis“ oder „I kissed a girl“ untermalten von Beginn an das Geschehen.

In dem herzlichen Miteinander begrüßte Antonia Marquardt, die auch Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis Hersfeld ist, die mehr als 60 Anwesenden und erklärte, wie wichtig das Engagement von jungen Menschen in der Politik sei. Dabei hob sie hervor, dass solche Demos auch politisches Engagement darstellen. Der Vertreter der Jungen Liberalen betonte, dass das Kämpfen für mehr Vielfalt zu den wichtigsten Themen gehöre und sagte: „Jeder Mensch ist der beste Experte für sein eigenes Leben.“

Auch die Bundestagsabgeordnete Awet Tesfaiesus von den Grünen freute sich, zum zweiten Mal den CSD in Bad Hersfeld feiern zu können und betonte: „Es ist leicht, in Berlin oder Köln queer zu sein. Hier ist das schwieriger.“ Umso wichtiger empfindet sie es, „laut zu sein und nicht müde zu werden, sich für Gerechtigkeit einzusetzen.“ Hass, Gewalt und Anfeindungen gegenüber queeren Menschen sei immer noch vorhanden und der Kampf noch nicht vorbei.

Anschließend konnte jeder an das offene Mikrofon treten und das sagen, was ihm gerade durch den Kopf geht. „Ich will, dass wir heute richtig laut sind“, oder „Schämt euch nicht, ihr selbst zu sein und achtet nicht darauf, was andere von euch denken“ waren Sätze, die den Platz füllten.

Abschließend betonte Marquardt noch den Zusammenhalt, den es brauche, „um sich gemeinsam gegen Rechts einzusetzen“. Nach einer kurzen Einweisung in die Verhaltensrichtlinien während der Demonstration, zogen die Demonstrierenden um 15 Uhr los, um auf den Straßen der Bad Hersfelder Innenstadt laut zu werden. Im Anschluss konnte die Gruppe bei Essen und kühlen Getränken den warmen Nachmittag genießen. (Johanna Leinweber)