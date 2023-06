Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele: Eine Vorschau auf die Premiere „König Lear“

Von: Christine Zacharias

Verzweiflung: König Lear (Charlotte Schwab) erkennt, dass ihre Töchter Regan und Goneril (Nora Buzalka und Karin Röver, 2. und 3. von links) nur den eigenen Vorteil im Sinn haben. Rechts die Närrinnen (Beatrix Doderer, Bettina Hauenschild und Anna Graenzer), links Musikerin Lea Tessmann. © Steffen Sennewald

Mit Shakespeares großer Tragödie „König Lear“ werden am Freitagabend, 30. Juni, die 72. Bad Hersfelder Festspiele eröffnet.

Bad Hersfeld – Machtgier, Intrigen, Familiendramen, Leidenschaft und Ehebruch, Mord – „König Lear“ hat alles, was ein Thriller braucht. Das Stück ist oft als Shakespeares größtes Werk beschrieben worden, in dem er seine zahlreichen Fähigkeiten am stärksten entfalten konnte.

Die Titelrolle spielt Charlotte Schwab, aus zahlreichen Fernsehproduktionen bekannt und seit Jahren wieder verstärkt im Theater tätig. Von ihr verspricht sich Regisseurin Tina Lanik einen neuen Blick auf den alternden, jähzornigen Patriarchen, der sein Reich auf seine Töchter aufteilt, seine Macht und seinen Einfluss aber behalten will.

Von seinen drei Töchtern verlangt Lear einen Liebesbeweis. Doch während die beiden älteren, Goneril und Regan, wortreich versichern, wie sehr sie ihrem Vater zugetan sind, fällt Cordelias Erklärung ihrer Liebe eher spröde aus. Wütend verstößt Lear seine jüngste Tochter, die bisher sein Liebling war. Und auch seinen treuen Gefolgsmann Kent verbannt Lear in maßloser Wut, als dieser sich für Cordelia einsetzt und vor der Aufteilung des Reiches warnt.

Bad Hersfelder Festspiele: Spannende Familienverhältnisse im Premierenstück

Ebenfalls konfliktreich geht es in der Familie Gloucester zu. Edmund, der uneheliche Sohn des Grafen, der von Max Herbrechter gespielt wird, ist Demütigungen und Zurücksetzungen leid und spinnt eine Intrige, durch die erst der legitime Sohn Edgar in Ungnade fällt und dann der Vater entmachtet wird.

Alle Infos rund um die Hersfelder Inszenierung „König Lear“ von William Shakespeare Neuübersetzung: Miroslava Svolikova, Regie: Tina Lanik, Bühne/Kostüm: Stefan Hageneier, Musik: Jörg Gollasch, Lichtdesign: Felix Dreyer.

Mitwirkende: Charlotte Schwab (König Lear), Katrin Röver (Goneril), Nora Buzalka (Regan), Friederike Ott (Cordelia), Max Herbechter (Gloucester), Phillip Henry Brehl (Edmund), Bijan Zamani (Edgar), Günter Alt (Kent) Thomas Huber (Oswald/König von Frankreich), Anna Gränzer (Närrin), Bettina Hauenschild (Närrin), Beatrix Doderer (Närrin), David Moorbach (Cornwall), Frank Wünsche (Albany), Lears Töchter: Leonie Nuhn, Milena Nuhn, Isabell Nuhn

Musikerinnen: Lea Tessmann, Christine Roider

Termine: König Lear ist noch bis zum 26. August zu sehen. Die nächsten Termine sind 2. Juli (15 Uhr), 4.7 (20.30 Uhr), 7. 7. (21 Uhr), 8.7. (15 Uhr) und 9. 7. (21 Uhr).

Lear muss bald feststellen, dass er sich in seinen Töchtern getäuscht hat. Weder Goneril noch Regan sind gewillt, den Vater mit seinem 100 Mann starken, rüpelhaften Gefolge bei sich aufzunehmen. Desillusioniert und zunehmend geistig umnachtet irrt Lear bei Regen und Sturm durch wüstes Land, an seiner Seite nur der getreue Kent, der sich verkleidet hat, um trotz seiner Verbannung beim König bleiben zu können.

Auf der Flucht sind auch Gloucester und sein Sohn Edgar. Edgar verbirgt sich in der Rolle des verrückten Tom, Gloucester wird geblendet, weil er sich trotz Verbots zu Lear bekennt. Zusätzliche Dynamik erhält diese Konstellation, als die inzwischen mit dem König von Frankreich verheiratete Cordelia mit dem französischen Heer in England einmarschiert, um den Vater vor den Schwestern zu schützen.

Reichlich Stoff also für dramatische Verwicklungen. Shakespeares Drama, das 1606 erstmals aufgeführt wurde, greift auf ältere Überlieferungen einer Geschichte aus dem alten Britannien zurück. Der Legende nach soll Leir ungefähr im achten Jahrhundert vor Christus fast 60 Jahre als König von Britannien geherrscht haben. Die Parallelhandlung um Gloucester und seine Söhne fand er wohl im Roman Arcadia des zeitgenössischen englischen Dichter Philip Sidney, der 1590 erschienen.

Shakespeares Tragödie hatte ursprünglich eine Spielzeit von etwa sechs Stunden. Regisseurin Lanik hat sie gestrafft und auf zweieinhalb Stunden verkürzt. (Christine Zacharias)