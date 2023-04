Prüfstempel am Auto „frisiert“: 44-Jähriger zieht Einspruch gegen Strafbefehl zurück

Wegen frisierter Prüfstempel am Auto musste sich ein 44-Jähriger vor dem Amtsgericht in Bad Hersfeld verantworten.

Bad Hersfeld – Ein 44 Jahre alter, in Bad Hersfeld lebender rumänischer Staatsbürger hat jetzt am Amtsgericht Bad Hersfeld vor Strafrichter Michael Krusche den Einspruch gegen seinen Strafbefehl zurückgenommen. Der Mann war am 7. Dezember 2022 ohne Gerichtsverhandlung zu einer Strafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 25 Euro verdonnert worden.

Ihm war vorgeworfen worden, sein Auto mit gefälschten Urkunden privat verkaufen zu wollen. Bei der Zulassungsstelle in Rotenburg war dabei einer Sachbearbeiterin der Dekra-Prüfstempel aufgefallen. Ihren Verdacht bestätigte dann ein herbeigerufener Beamter der Rotenburger Polizei. Die Polizei sicherte auch die Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass auch der HU-Stempel auf dem hinteren Nummernschild gefälscht war.

Vor Strafrichter Krusche versuchte nun der Beschuldigte, der kein Wort deutsch spricht, seine Unschuld zu beweisen. Dabei halfen ihm eine Dolmetscherin und Rechtsanwalt Alexander Held.

Einen Freund und Arbeitskollegen, ebenfalls Rumäne, hatte der Angeklagte als Zeugen benannt. Dieser bestätigte, dass sie im März vergangenen Jahres gemeinsam mit dem Pkw bei der Dekra in Bad Hersfeld zur Hauptuntersuchung gewesen seien. Das habe ungefähr 130 Euro gekostet. Die Plakette sei aber wegen abgefahrener Reifen und einer losen Batterie verweigert worden.

Nachdem sie die Mängel beseitigt hatten, seien sie wieder bei der Dekra gewesen. Dabei sei alles problemlos verlaufen und die Plakette ausgestellt worden. Das alles sei kostenlos gewesen.

Dies wiederum sorgte für Stirnrunzeln bei Richter Krusche und Staatsanwalt Christoph Wirth. Beiden kam der Hinweis auf eine kostenfreie Nachprüfung doch seltsam vor. Üblicherweise fällt dafür nämlich ein geringer zweistelliger Euro-Betrag an.

Rechtsanwalt Held regte daraufhin an, den Zeugen noch einmal exakt zu belehren und auch ihm – obwohl er nach eigenen Angaben alles verstanden habe – die Übersetzung der Dolmetscherin anzubieten. Auch mit Übersetzung blieb der Zeuge jedoch bei seinen Angaben.

Diese wurden kurz darauf von einem Polizeibeamten widerlegt, der nach dem Hinweis von der Mitarbeiterin der Zulassungsstelle dort auch im Einsatz gewesen war. So hätte einer seiner Kollegen den fehlerhaften Dekra-Stempel auf der Bescheinigung sofort erkannt. Das Papier sei dann noch zweimal untersucht worden. Beim Polizeipräsidium Osthessen in Fulda und beim Landeskriminalamt in Wiesbaden. Auch dort seien die typischen Fälschungsmerkmale erkannt worden.

Rechtsanwalt Held bat nach der Aussage des Polizeibeamten Richter Krusche und Staatsanwalt Wirth zu einem kurzen Rechtsgespräch hinsichtlich des weiteren Verfahrens. Nach gut fünf Minuten folgte noch eine kurze Unterbrechung, während der es ein Gespräch zwischen Rechtsanwalt und Mandant gab.

Resultat: Der Angeklagte zog seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Die Geldstrafe von 1000 Euro bleibt somit rechtswirksam. Im Anschluss an die Verhandlung bezeichnete Richter Krusche die späte Einsicht des Beschuldigten als gute Entscheidung. Denn bei einem Urteil hätte es eine saftigere Geldstrafe als die 1000 Euro aus dem einstigen Strafbefehl gegeben. (Mario Reymond)