Neue Broschüre über die historischen Außenanlagen des Hersfelder Klosters

Von: Kai Struthoff

Stolz im Stift: Die neue Broschüre präsentieren (von links) Michael Engel, Johannes van Horrick, Bürgermeisterin Anke Hofmann, Autor Axel Keiner und Falko Radewald. © Kai A. Struthoff

Eine neue Broschüre gibt Auskunft über die historischen Außenanlagen des Hersfelder Klosters, der heutigen Stiftsruine.

Bad Hersfeld – Die Stiftsruine ist das Wahrzeichen von Bad Hersfeld und die größte romanische Kirchenruine nördlich der Alpen. Architektonisch und historisch ist das Gebäude mit seiner weit über 1000-jährigen Geschichte gut erforscht. Die Außenanlagen und Nebengebäude des früheren Klosters, die gerade im Mittelalter eine wichtige Funktion hatten, standen aber bislang weniger im Fokus der Wissenschaft.

Die Lücke hat der Landschaftsarchitekt Axel Kreiner durch seine Diplomarbeit an der Fachhochschule Geisenheim geschlossen und die Entwicklung der Gärten und Nebengelasse in der Zeit seit 1651 bis zur Gegenwart erforscht. Dabei war für den gebürtigen Südhessen Hersfeld bis dahin Neuland. „Für meine Arbeit habe ich den Stiftsbezirk mit dem Zentimetermaß vermessen“, erzählt Keiner, der durch seine Professorin auf das Thema aufmerksam gemacht worden war. „Da passte es gut, dass ich schon vor der Diplomarbeit Erfahrungen mit der Denkmalpflege gemacht hatte und zur Parkpflege gearbeitet hatte“, erzählt Keiner. Unterstützung erhielt der Autor aber auch von Johannes van Horrick, den Fachbereichsleiter Technische Verwaltung im Bad Hersfelder Rathaus, der sich auch um die Belange des Denkmalschutzes kümmert. Van Horrick findet es wichtig, auch das Umfeld der Stiftsruine historisch zu begreifen.

„Man muss wissen, was gewesen ist, um geeignete Pläne für die Zukunft zu machen“, sagt van Horrick mit Blick auf die gegenwärtige Nutzung des Stiftsparks nicht nur für die Festspiele, sondern auch das Weinfest und den Weihnachtsmarkt. Bislang habe es noch keine Zusammenstellung der Geschichte der Außenanlagen und Nebengebäude über vier Jahrhunderte gegeben.

Deshalb freut sich van Horrick, dass die Diplomarbeit, in der sehr viel Wissen und Mühe stecke, jetzt in einer abgespeckten Version vorliege. Geschichtsliebhaber, Gartenfreunde und Ruinenfans können die 33 Seiten starke Broschüre für 10 Euro Schutzgebühr in der Tourist-Info erwerben.

Bei der Erarbeitung der jetzt vorliegenden Fassung hatte Autor Axel Keiner auch Unterstützung durch den Hersfelder Geschichtsverein und Dr. Michael Fleck. „Von ihm habe ich gelernt, dass eine Montierungskammer, die auf einer alten Karte verzeichnet war, nicht etwa eine Werkstatt, sondern eine Aufbewahrungskammer für die Ausrüstung von Militärs war“, erzählt Keiner lachend.

Die neue Broschüre über den Stiftspark. © Kai A. Struthoff

Hilfreich sei ihm aber auch die virtuelle Rekonstruktion der Stiftsruine gewesen, die mit Unterstützung der „Freunde der Stiftsruine“ von Kulturwissenschaftler Eckart Büxel und Designerin Heike Volkert erstellt wurde. Für seine Diplomarbeit, die inzwischen einige Jahre zurückliegt, hat Axel Keiner seinerzeit übrigens eine glatte Eins bekommen. Stolz ist er auch darauf, dass seine Arbeit von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen angekauft wurde – ein Beweis für die wissenschaftliche Qualität und Besonderheit seiner Arbeit.

Keiner lebt übrigens inzwischen in Radolfzell am Bodensee und hat dort wie auch in der Schweiz als Landschaftsarchitekt schon Gartenschauen und öffentliche Anlagen gestaltet.

Vielleicht sehen die ja ein bisschen so wie der Stiftsbezirk aus ...

Die neue Broschüre mit dem Titel „Stiftsruine Bad Hersfeld – Außenanlagen und Nebengebäude“ von Axel Keiner ist in einer Auflage von 3000 Exemplaren erschienen und gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro in der Touristinfo am Markt in Bad Hersfeld erhältlich. (Kai A. Struthoff)