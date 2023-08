Doppelte Landnutzung: Bäume auf der Ackerfläche

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Pfähle und Wasser-Säcke erleichtern das Anwachsen: Christian Siebert an einem der Bäume auf der Agroforst-Demonstrationsfläche des Landwirtschaftszentrums Eichhof. Auf den 15 Meter breiten Flächen zwischen den Baum- und Strauchreihen sollen ab kommendem Jahr Kulturpflanzen wie Getreide oder Raps angebaut werden. © Jan-Christoph Eisenberg

Getreide, Kartoffeln oder Gemüse vom Acker sowie Holz oder Früchte von Bäumen und Sträuchern: Wie Bauern ihre Felder gleich mehrfach nutzen können, soll auf dem Bad Hersfelder Eichhof künftig praxisnah vermittelt werden.

Bad Hersfeld – Auf einer 1500 Quadratmeter großen Fläche direkt am Fulda-Radweg hat das Landwirtschaftszentrum des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LLH) eine Agroforst-Schauanlage angelegt. „Beim Agroforst werden Gehölzstreifen aus Bäumen und Sträuchern mit landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Flächen oder Nutztierhaltung kombiniert“, erklärt Christian Siebert vom LLH, der die Demonstrationsfläche mit konzipiert hat und federführend betreut.

Die Idee sei alles andere als neu, verdeutlicht der Forstwissenschaftler: „Im Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert hinein war die Kombination von Bäumen, Sträuchern und Ackerbau in Europa weit verbreitet.“ Mit der Einführung von Fruchtfolgen, Fortschritten bei der Düngung und schließlich der zunehmenden Mechanisierung der Landwirtschaft seien die Gehölze aber von den Feldern verdrängt worden. Wegen zahlreicher positiver Effekte, etwa der Erhöhung der Biodiversität oder der Klima-Anpassung, werde diese Form der Landnutzung nun aber „wiederentdeckt“.

Bäume und Sträucher verhinderten etwa, dass wertvoller Ackerboden vom Wind verweht oder von Starkregen weggeschwemmt wird. Die Bepflanzung halte das Regenwasser auf der Fläche und mache sie so für die Ackerkulturen verfügbar, was mit Blick auf Hitzesommer und Trockenperioden immer wichtiger werde.

Christian Siebert verweist zudem auf Humusaufbau und Kohlenstoffbindung sowie die Schaffung neuer Lebensräume und Rückzugsräume für Wildtiere und Pflanzen. Aber auch Nutztieren könne durch Gehölze ein besserer Schutz vor der Witterung und in der Geflügelhaltung vor Greifvögeln geboten werden.

Mehrwert für Landwirte: Auch Aronia-Sträucher zählen zu den potenziellen Agroforstgehölzen, die auf dem Eichhof gezeigt werden. © Jan-Christoph Eisenberg

Zwar verringern die Gehölzstreifen die Anbaufläche und erschweren die Bearbeitung von Äckern und Wiesen, in fachmännisch angelegten Agroforstsystemen mit der richtigen Pflanzen-Kombination werde dieser Nachteil jedoch durch zusätzliche Erträge aus Holz und Früchten mehr als ausgeglichen. Unterm Strich liege die sogenannte Flächenproduktivität höher als beim Anbau von nur einer Feldfrucht, unterstreicht der Berater.

Weil Bäume und Sträucher über Jahre oder sogar Jahrzehnte an ihrem Platz stehen, müsse ein Agroforst gut geplant und auf die örtlichen Gegebenheiten ausgerichtet werden. Die Reifezeitpunkte der Früchte gelte es ebenso zu beachten wie die Arbeitsbreite der Maschinen und die spätere Vermarktung der Erzeugnisse, sagt Siebert.

Um Landwirte praxisnah zu beraten, aber auch die breite Öffentlichkeit über diese Form der Landnutzung zu informieren, wurden auf dem Eichhof 24 verschiedene Bäume und Sträucher gepflanzt. Auf jeweils zweieinhalb Meter breiten Streifen wachsen Esskastanien, Baumhaseln, Speierling und Holunder, die Früchte und teilweise zusätzlich hochwertiges Holz liefern. Die jeweils 15 Meter breiten Areale zwischen den Gehölzreihen werden ab dem kommenden Jahr mit Kulturpflanzen wie Getreide oder Raps bestellt. Im ersten Jahr ist die gesamte Fläche noch mit Gras bewachsen und wird kurz gemäht. Das soll die durchwachsene Silphie, eine mehrjährige Energiepflanze, die hier vorher angebaut wurde, ohne Chemie zurückdrängen. Im benachbarten „Arboretum“ zeigt der Landesbetrieb mit zwei Walnusssorten, Felsenbirne, essbarer Eberesche sowie Sanddorn- und Aronia-Sträuchern weitere potenzielle Agroforstgehölze. Die Kombinationsmöglichkeiten von Ackerbau, Grünland Bäumen, Sträuchern und Tierhaltung seien allerdings weitaus vielfältiger, betont Andreas Siebert.

In Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten plane der Landesbetrieb Landwirtschaft daher in den kommenden Jahren an unterschiedlichen Orten in Hessen weitere, auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit und Klimabedingungen abgestimmte Demonstrationsflächen für Agroforste anzulegen.

