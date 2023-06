Durchsuchungen in Hersfeld und Kirchheim: illegale Potenzmittel gefunden

Polizeibericht

Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Kirchheim und Bad Hersfeld stellte die Polizei unter anderem illegale Potenzmittel, Geld und mehrere Kilogramm Goldschmuck sicher.

Bad Hersfeld/Kirchheim – Bei mehreren Durchsuchungen in Bad Hersfeld und Kirchheim hat die Polizei geringe Mengen Marihuana, circa 600 Tabletten eines verbotenen Potenzmittels und Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe sowie Goldschmuck im Kilogrammbereich sichergestellt.



Die Beamten des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Bad Hersfeld sowie der Bereitschaftspolizei aus Kassel vollstreckten die Durchsuchungsbeschlüsse am Dienstag, 6. Juni, wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidiums Osthessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.



Hintergrund der Einsatzmaßnahmen waren umfangreiche Ermittlungen gegen vier Männer aus Bad Hersfeld und Kirchheim. Bereits Mitte April konnten in diesem Zusammenhang bei einer Durchsuchung bei einem der Männer in einer Wohnung in Bad Hersfeld rund 700 Gramm Haschisch und Bargeld in szenetypischer Stückelung beschlagnahmt werden.



Die vier Männer im Alter zwischen 26 und 40 Jahren wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. (red/lah)