„Ehrenamt hat Zukunft“: Landkreis Hersfeld-Rotenburg würdigt freiwilliges Engagement

Von: Kai Struthoff

Teilen

Ehrenamtstag in der Stiftsruine: Die Obersbergchöre und die Bergmannskapelle Hattdorf umrahmten die Veranstaltung in der Stiftsruine, die von Landrat Torsten Warnecke (rechts) moderiert wurde. © Kai A. Struthoff

Mit einem Festakt in Bad Hersfeld hat sich der Kreis Hersfeld-Rotenburg bei ehrenamtlich Engagierten bedankt, die mit ihrem Einsatz „den Kitt unserer Gesellschaft“ bilden.

Bad Hersfeld – So formulierte es Bad Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem der Schützenverein Heenes 1897, die SG Breitenbach 1920, sowie der SV Niederjossa 1920 von Landrat Torsten Warnecke und dem Ersten Kreisbeigeordneten Dirk Noll mit der silbernen Ehrenplakette des Hessischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Die Festrede hielt der Dekan des Kirchenkreises Hersfeld-Rotenburg Dr. Frank Hofmann, der betonte, dass weder Kultur, Sport, Politik, Rettungsdienst, Feuerwehr oder auch die Kirche ohne das freiwillige Engagement von unzählingen Ehrenamtlichen funktionieren würden. Der Dekan zitierte Studien, wonach sich rund ein Drittel der Deutschen – vor allem ältere Mitbürger und vor allem im ländlichen Raum – in freiwilligen Ehrenämtern betätigen. Auch wenn die Corona-Pandemie vielen Vereinen „massiv zugesetzt“ habe, so habe das Ehrenamt gerade in unserer ländlich geprägten Region eine gute Zukunft. „Im Ehrenamt lässt sich etwas bewegen und gestalten“, sagte Hofmann, der zugleich anerkannte, dass das Ehrenamt zeitaufwendig ist und die Engagierten oft „für unpopuläre Entscheidungen den Kopf hinhalten“ müssten. Umso mehr sei das Engagement zu danken, sagte Dekan Hofmann.

Auch die Bad Hersfelder Bürgermeisterin Anke Hofmann hatte zuvor betont, „dass unsere Gesellschaft ohne das Ehrenamt nicht funktioniert“. Deshalb sei freiwilliges Engagement auch nicht mit Geld aufzuwiegen.

Umrahmt wurde die Veranstaltung in der zu zwei Dritteln besetzen Stiftsruine von der Bergmannskapelle Hattorf, dem Chor der Modellschule Obersberg unter Leitung von Ulrich Meiß, sowie der Bezirksgruppe der Hessischen Vereinigung für Tanz und Trachtenpflege, der Showtanzgruppe Hönebach und dem „Plattschwaetzer“ Werner Henkel aus Friedewald. (Kai A. Struthoff)