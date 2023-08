Bad Hersfeld: Ehrenamtliche stemmen die Operngala

Von: Ute Janßen

Teilen

Die Vorfreude steigt: Eva Be Yauno-Janssen und Vera Rastan investieren einen erheblichen Teil ihrer Freizeit in die Vorbereitung der Operngala. © Ute Janßen

Freiwilliges Engagement ist die Basis für die Abschluss-Veranstaltung in der Stiftsruine.

Bad Hersfeld – Damit die Mitwirkenden am 1. September bei der Operngala in der Stiftsruine musikalisch richtig in die Vollmondnacht abheben können, braucht es viel Vorbereitung. Beim Arbeitskreis für Musik basiert nicht nur die Vorbereitung der Operngala im Wesentlichen auf ehrenamtlicher Arbeit. Für Eva Be Yauno-Janssen und Vera Rastan, die beide dem Vorstand des Arbeitskreises für Musik angehören, hat die Vorbereitung der Operngala nicht erst mit dem Beginn der Proben angefangen. Kunst und Geld – damit lassen sich die beiden Pole, die Rastan und Be Yauno-Janssen zusammenbringen, kurz auf den Punkt bringen: Eva Be Yauno-Janssen investiert viel Zeit in die künstlerische Vorbereitung der Veranstaltung, während Vera Rastan sich unter anderem mit der Betreuung der Sponsoren und mit organisatorischen Fragen rund um die Probenarbeit beschäftigt. Beide betonen, wie viel einfacher die Probenarbeit in diesem Jahr ist.

Mit der Suche nach einem Thema (in diesem Jahr boten sich die Mondnächte sehr an, weil der Vollmond bei bewölkungsarmem Himmel mit etwas Glück über der Stiftsruine zu sehen sein wird) und der Vorauswahl der Stücke haben Eva Be Yauno-Janssen und der künstlerische Leiter Christof Becker bereits vor rund einem Jahr – fast unmittelbar im Anschluss an die letztjährige Operngala – begonnen. Das Thema inspirierte Eva Be Yauno-Janssen, die neben einem großen Faible für Musik auch über eine ausgeprägte künstlerische Begabung verfügt, auch beim Entwurf des Plakats, mit dem mittlerweile an zahlreichen Stellen in der Stadt für die Veranstaltung geworben wird. Auch die Auswahl der Solisten ist eine der Aufgaben von Be Yauno-Janssen. Außerdem – und das ist eine nicht nur wegen des zunehmenden Zeitdrucks herausfordernde Aufgabe – müssen auch die Noten für das Orchester beschafft und vorbereitet werden.

Eine der wesentlichen Aufgaben von Vera Rastan ist die Gewinnung und die Betreuung der Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Operngala in der Stiftsruine nicht möglich wäre. Rastan und Be Yauno-Janssen betonen im Gespräch, dass die Mitarbeit der ehrenamtlich Helfenden nicht nur bei der Vorbereitung der Operngala eine wesentliche Rolle spielen. In den vergangenen Jahren habe es viel Zeit und Arbeit gekostet, die Veränderungen im Verein und im Bachhaus zu gestalten. Insbesondere die Mitglieder des Vorstandes hätten viel Zeit investiert. Es sei nicht nur gelungen, die Arbeit im Bachhaus fortzusetzen, sondern auch einen ganz eigenen Schwerpunkt mit niveauvoller Kammermusik zu entwickeln. Der künstlerischen Leiterin Dörte Gassauer sei es gelungen, zahlreiche renommierte Ensembles und Musiker zu gewinnen, die immer wieder für vielfältige musikalische Erlebnisse sorgten. Zur Erweiterung des Spektrums hätten auch die Kooperationen mit Partnern wie der Stadt, den Festspielen, dem Chorverein und dem Buchcafé gesorgt.

Auch der Umzug des Büros ins Bachhaus, der Einbau einer barrierefreien Toilette und die Gründung des Kammerchores seien wichtige Elemente der Weiterentwicklung der Arbeit im Bachhaus gewesen. Doch jetzt richten sich nicht nur die Blicke von Vera Rastan und Eva Be Yauno-Janssen zunächst auf die Operngala, bei der die Musik, die magische Atmosphäre in der Stiftsruine und der Vollmond mitspielen werden.

Karten für die Operngala, bei der neben dem Hersfelder Festspielchor auch das Orchester „Sinfoniker Rhein-Main“ sowie die Koloratursopranistin Judith Spießer, die Mezzosopranistin Vero Miller und der Bassbariton Nico Wouterse mitwirken, gibt es bei der Kartenzentrale am Markt oder Online bei eventim.de. (Von Ute Janßen)