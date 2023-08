Die 72. Bad Hersfelder Festspiele enden mit emotionaler Abschlussgala

Von: Kai Struthoff

Ein Feuerwerk der Unterhaltung: Bei der großen Abschlussgala der 72. Bad Hersfelder Festspiele zeigten Orchester und Stars noch einmal ihr Können, so wie zum Beispiel Frank Winkels und Rob Pelzer (rechts). Fotos Steffen Sennewald © Steffen Sennewald

Mit einer emotionalen Abschlussgala in der Stiftsruine sind am Sonntag die 72. Bad Hersfelder Festspiele zu Ende gegangen.

Bad Hersfeld – Es war ein Abend voller Emotionen mit großartigen Künstlern und etwas bitter-süßem Abschiedsschmerz: Ein letztes Rendezvous noch mit den Stars des Festspielsommers. Bei der großen Abschlussgala darf endlich auch immer das Orchester aus dem Graben und sitzt auf der großen Bühne, sodass alle Welt seine Spielkunst bewundern kann. Dirigent Christoph Wohlleben hatte für die Abschlussgala ein „Patchwork-Programm“ zusammengestellt, das unter dem Namen „Summertime“ den hochkarätigen Künstlern der Festspielsaison und noch einmal die Möglichkeit gab, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Statt der sonst üblichen 17 Musikerinnen und Musiker war das Festspiel-Orchester auf 40 Personen angewachsen und sorgte, verstärkt vor allem durch zusätzliche Geigen und Bläser, für einen satten Big-Band-Sound, den sie angefangen bei der Ouvertüre aus „Donna Diana“, über „Anything Goes“, „The Godfather“ und den „Tanz der Ritter“ aus dem Ballett „Romeo und Julia ausspielten.

Dass diese Musik immer noch live und von Hand gemacht wird, ist eine der Besonderheiten der Bad Hersfelder Festspiele. Und das hat zuweilen auch Tücken, wie etwa den Riss einer Geigensaite, die auf offener Bühne gekonnt gewechselt wird, oder auch ein Stromausfall, als passend zu „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone alles tot war. „Spiel mir das Lied von Strom“, witzelte der Moderator des Abends, Peter Englert, und kaschierte charmant die Zwangspause, in der auch die Backstage-Crew Dave, Gamba und Holger einmal vor Publikum ihren Auftritt auf der großen Bühne hatte, um den Schaden zu beheben. Dreimal musste Cornel Ionescu das markante Mundharmonika-Intro ansetzen, bevor der Strom wieder floss.

Zum Niederknien: Sidonie Smith (links) und Willemijn Verkaik bei ihrem Duett. © Steffen Sennewald

Das macht den Charme von Live-Veranstaltungen aus. Doch sonst ging alles glatt bei der Gala. Dabei überzeugten der stimmgewaltige Frank Winkels unter anderem als Mann von La Mancha mit „Impossible Dream“ genauso wie die bezaubernde Sidonie Smith, die George Gershwins „Summertime“ aus „Porgy und Bess“ aus der Catfish Row in Charleston, South Carolina im tiefen Süden der USA in ungeahnte stimmliche Höhe führte. Der großartige Rob Pelzer sorgte „Ein bisserl fürs Herz und ein bisserl fürs Hirn“ und erinnerte an die unvergessene Hildegard Knef und ließ „Rote Rosen regnen“.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war zweifellos auch der Auftritt der drei „golden Girls“ Nora Buzalka, Friederike Ott und Katrin Röver, den drei ganz in Gold gewandeten Töchtern des Königs Lear, die eine eigenwillige, aber höchst gelungene Interpretation Gloria Gaynors „I will survive“ zu Gehör brachten, in der sie sogar den Abschiedsschmerz von der Stiftsruine überlebten.

Stargast des Abends und ein stimmlich strahlender Stern am internationalen Musicalhimmel war Willemijn Verkaik, die mit enormer Bühnenpräsenz und einem gewaltigen Stimmvolumen unter anderem mit dem Song „All by myself“ das Publikum zu wahren Beifallsstürmen hinriss. Zum Niederknien schön auch ihr Duett mit Sidonie Smith von „In his eyes“ aus „Jekyll and Hyde“.

Als „König des Abends“ trat Andreas Bongard mit Hermelin und Krone auf die Bühne, um als King George den Song „You ‘ll be back“ aus dem ganz neuen Musical „Hamilton“ zu intonieren. Zur Krone erhielt Andreas Bongard dann gleich noch den Zuschauerpreis für seine Hauptrolle als Jesus im Musical „Jesus Christ Superstar“ in Form eines Ringes, den Juwelier Mathias Laufer Klitsch angefertigt hat und überreichte. Der sichtlich gerührte Andreas Bongard bedankte sich im Namen des ganzen Ensembles „für die wunderbare Aufnahme in Bad Hersfeld“.

Als dann gegen 22 Uhr der Marsch Nr. 1 aus Pomp and Circumstance erklang und Pyrotechnik den schwarzen Abendhimmel über den Ruinenmauern mit bunten Farben erleuchtete, da wurde so manchem schmerzlich bewusst, dass wieder ein wundervoller Festspielsommer vorüber ist. (Kai A. Struthoff)

