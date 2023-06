Energie wieder günstiger: Versorger in Hersfeld-Rotenburg geben Preisnachlässe an Kunden weiter

„Hohen Großhandelspreise sind erst einmal Geschichte“

Strom soll im Schnitt um rund 14 Prozent, Gas um 23 Prozent billiger werden. Auch die Grundversorgen im Kreis Hersfeld-Rotenburg kaufen Energie derzeit wieder auf einem „freundlicheren Preisniveau" ein. (Symbolbild)

Seit Wochen sinken an den Börsen die Preise für Strom und Gas, doch bei den Kunden der örtlichen Grundversorger kamen die Vergünstigungen bislang kaum an. Das ändert sich nun.

Hersfeld-Rotenburg – Laut einer Erhebung des Vergleichsportals Verivox wollen im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasanbieter ihre Tarife senken. Demnach verbilligt sich Strom im Schnitt um rund 14 Prozent, Gas um 23 Prozent. „Wir sehen mit Erleichterung, dass die ungewöhnlich hohen Großhandelspreise von Ende 2022 erst einmal Geschichte sind und hoffen sehr, dass es so bleibt“, erklärt Markus Gilbert, Chef der Stadtwerke Bad Hersfeld. „Wir kaufen derzeit auf dem aktuell wieder freundlicheren Preisniveau für unsere Haushaltskunden Strom- und Erdgasmengen für die Lieferjahre 2024 und 2025 ein.“

Ein Preisbeispiel: Ein kleiner Haushalt ohne alle Besonderheiten bei den Stromverbrauchern, der seit Jahren gleichmäßig 2500 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht und in „GSL-Grüner Strom Label“ zertifizierten Ökostromtarif „Hersfeld Strom Natur“ ist, spart durch die Preisbremse derzeit 18,30 Euro pro Monat und bezahlt dadurch einen Abschlag von 83,33 Euro plus Grundgebühr.

Neukunden zahlen wieder gleichen Preis wie Bestandskunden

Günstigere Einkaufskonditionen habe man an die Kunden weitergegeben, „selbst in Situationen, in denen wir viel höhere Preise hätten aufrufen können“, sagt Gilbert. Ende 2022 mussten Privatkunden für Erdgas im Schnitt über 20 Cent pro Kilowattstunde zahlen. „Nicht so unsere Kunden. Mit dem Tarif „Gas XL“ mussten sie nur 5,76, also fast nur ein Viertel des sonst üblichen Preises, zahlen – und das über das ganze Jahr 2022 hinweg“, erläutert Gilbert.

Preisentwicklung bleibt unklar Selbst Energiemarkt-Experten können keine klaren Voraussagen treffen, wie sich die Preise entwickeln. Sie steigen laut der Verbraucherzentrale weiter. Dabei gebe es erhebliche Unterschiede bei den Anbietern: Je nach Geschäftsmodell haben die Energieversorger zu Zeiten hoher Preise große Mengen Energie eingekauft, die sie jetzt teuer an die Kunden weitergeben. Doch die Beschaffungskosten sind zuletzt deutlich gesunken. Ein Anbieterwechsel könne daher Geld sparen.

Die EAM habe im Strombereich ihren Arbeitspreis für Neukunden bereits Anfang Mai von 45,89 Cent pro Kilowattstunde auf jetzt 35,64 Cent pro Kilowattstunde gesenkt – bei weiter unverändertem Grundpreis, teilt EAM-Sprecher Steffen Schulze mit. „Neukunden zahlen somit wieder den gleichen Preis wie unsere Bestandskunden“, so Schulze. Auch im Gasbereich habe die EAM den Arbeitspreis für Neukunden bereits Anfang Mai von 14,30 Cent pro Kilowattstunde auf jetzt 11,92 Cent pro Kilowattstunde gesenkt.

Ähnlich sieht es auch bei den Stadtwerken in Bebra aus. Dort liegt der Arbeitspreis im Strombereich bei 35,44 Cent pro Kilowattstunde, im Gasbereich sind es 11,70 Euro. (Daniel Göbel)