Projektchor erarbeitet Programm für die Operngala in der Stiftsruine

Von: Ute Janßen

In sechs ganztägigen Samstagsproben im Johann-Sebastian-Bach-Haus erarbeiten die Sängerinnen und Sänger des Projektchores unter der Leitung von Christof Becker (links) das Programm für die Operngala Mondnächte. Begleitet werden sie durch Alexander Stepanov am Klavier. © Ute Janßen

Ein Projektchor unter der Leitung von Christof Becker erarbeitet das Programm für die Operngala Mondnächte in der Bad Hersfelder Stiftsruine.

Aus vielen Einzelstimmen wird eine wohlklingende Einheit – das ist einer der vielen faszinierenden Aspekte des Singens in einem Chor. Dies gilt umso mehr für Projektchöre wie den, der sich derzeit auf die von den Aktiven des Arbeitskreises für Musik organisierte Operngala in der Stiftsruine vorbereitet.

Sie kommen aus Berlin, Frankfurt, Marburg, Bad Hersfeld und aus zahlreichen anderen Orten der näheren und weiteren Umgebung und singen in verschiedenen Chören. Fast alle sind versierte Sängerinnen und Sänger, schließlich müssen sie sich die Opernchöre aus verschiedenen Epochen nicht nur in den sechs ganztägigen Samstags-Proben, sondern auch im Selbststudium aneignen. Dazu gehört nicht nur musikalisches Verständnis, sondern auch viel Fleiß und Disziplin.

Nicht nur Chorleiter Christof Becker aus Lich hat in den Proben alle Hände voll zu tun. Für die Sängerinnen und Sänger geht es nicht nur darum, die richtigen Töne zu treffen, sie arbeiten an der verständlichen Aussprache der Texte, die nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Italienisch, Englisch und Französisch gesungen werden.

Darüber hinaus liegt in den Proben ein wesentlicher Schwerpunkt darauf, dass die Stücke nicht nur „zusammenbuchstabiert“ werden: Gefeilt wird auch daran, dass die Sängerinnen und Sänger die emotionale Tonlage der einzelnen Stücke erfassen, dass die Intonation stimmt und dass die stilistischen Feinheiten der jeweiligen Musikepoche in die Interpretation einfließen. Schließlich liegt – und darauf legt der künstlerische Leiter Christoph Becker großen Wert – beispielsweise zwischen Werken der Romantik und des Barock ein großes Spektrum an Unterschieden in Ausdruck und Interpretation.

Viele Wiederholungen sind nötig, um am Ende tatsächlich zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Dafür ist sowohl bei den Sängern als auch beim Chorleiter viel Geduld und Ehrgeiz vonnöten. Die Proben sind im Vergleich zum vorigen Jahr, das noch stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stand, etwas einfacher:

Damals fanden die Proben mit großen Abständen im Chor in den akustisch schwierigen Großsporthallen in Niederaula und Lich-Muschenheim statt. Der Arbeitskreis für Musik war damals dankbar für diese Möglichkeit, die einen Probenbetrieb überhaupt möglich gemacht hat. Wie viel einfacher das Proben im vertrauten Bachhaus oder auch in der Abfüllhalle mit normalen Abständen ist, wird in diesem Jahr deutlich spürbar.

Stefanie Frei aus Klingbach und Tanja Klingelhöfer aus Bad Hersfeld (von links) schätzen gerade die Opernmusik sehr. Fasziniert sind beide auch davon, wie aus vielen Einzelstimmen ein gemeinsamer Klang, eine vielstimmige Gemeinschaft wird. © Ute Janßen

Mit dem Pianisten Alexander Stepanov konnte der Arbeitskreis für Musik einen äußerst versierten Klavierbegleiter für die Proben gewinnen. Stepanovs Klavierspiel simuliert Teile des Orchesterparts und gibt dem Chor eine sichere Basis für die Probenarbeit.

Karten für die Operngala, bei der neben dem Hersfelder Festspielchor auch das Orchester „Sinfoniker Rhein-Main“ sowie die Koloratursopranistin Judith Spießer, die Mezzosopranistin Vero Miller und der Bassbariton Nico Wouterse mitwirken, gibt es bei der Kartenzentrale am Markt oder online bei eventim.de. (Ute Janßen)