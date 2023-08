Erfolgsmusical kommt 2024 – Gute Zahlen für laufende Saison

Vorschau auf nächsten Festspielsommer: von links Intendant Joern Hinkel, Bürgermeisterin Anke Hofmann, Reinhard Faulstich und Matthias Haupt (Sparkasse), Birgit Kress (Juwelier Laufer mit Ring) und Helgo Hahn (Freunde der Stifsruine) mit dem Plakat für das kommenden Musical „A Chorus Line“. © Steffen Sennewald

Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten kommt 2024 in die Stiftsruine: „A Chorus Line“.

Bad Hersfeld – Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten kommt 2024 in die Stiftsruine: „A Chorus Line“, die Geschichte eines knallharten Musical-Castings am Broadway, das vor allem durch den Kinofilm mit Michael Douglas aus dem Jahr 1985 weltberühmt wurde. Die Bad Hersfelder Festspiele sind das erste Theater im deutschsprachigen Raum, das „A Chorus Line“ in einer eigenen Inszenierung und Choreografie auf die Bühne bringen dürfen.

Diese sensationelle Nachricht verkündete Intendant Joern Hinkel am Dienstag auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Sparkasse vor der Stiftsruine. „Es spricht für die hohe Qualität unserer Aufführungen, dass wir die Lizenz aus den Vereinigten Staaten bekommen haben. Nach dem ‘Club der toten Dichter’ ist dies nun die zweite Produktion, wo dies gelungen ist.“ Auch die guten Kontakte zu Tom Schulmann, dem Autor des „Club“, hätten es ermöglicht, die hart umkämpften Rechte an dem Musical mit seinen Ohrwürmern und Tanzszenen zu sichern.



Bürgermeisterin Anke Hofmann gratulierte dem Intendanten zu diesem Coup und lobte zugleich die guten Kritiken und die gute Zuschauerresonanz bei der diesjährigen Spielzeit, die am Sonntag mit der traditionellen Abschlussgala in der Stiftsruine zu Ende geht. Die Spielzeit sei trotz des durchwachsenen Wetters, der Inflation und des Ukrainekriegs „besonders gut gelaufen“, sagte Hinkel, auch wenn er „König Lear“ noch mehr Zuschauer gewünscht hätte. „Die Zuschauerzahlen erreichen schon fast wieder das Niveau von vor der Corona-Zeit“, sagte Hinkel. Im Jahr 2019 waren 96 000 Besucher gezählt worden. Die genauen Zahlen für dieses Jahr werden Sonntag bekannt gegeben.



Auch die „Festspiele on Tour“, eine Gastspieltour der Musical-Stars durch die Region sei „sehr gut angenommen worden“ – auch beim Gastspiel in Fulda. Bürgermeisterin Hofmann bestätigte, dass es Gespräche mit Fulda gebe, um einen gemeinsamen Kultursommer für Osthessen zu entwickeln. „Wir sind keine Konkurrenten, sondern können uns nur gegenseitig befruchten“, sagte sie.

Von Kai A. Struthoff