Erste Festspiel-Kostproben beim HZ-Matinee - Teil 2

Das mittlerweile schon zur Tradition gewordene HZ-Festspielmatinee bot den Besuchern am Sonntagvormittag in der ausverkauften Stiftsruine erste Kostproben in die Produktion der bevorstehenden Bad Hersfelder Festspiele. Dabei präsentierten Darsteller und Regisseure einzelne Szenen aus „Jesus Christ Superstar“, „König Lear“ und dem Kinderstück „Das kleine Gespenst“. Dabei wurde deutlich, dass es in diesem Jahr auf der Festspielbühne sehr musikalisch wird – und das nicht nur in den Musical-Produktionen. Intendant Joern Hinkel versprach den Zuschauern eine abwechslungsreiche Spielzeit mit tollen Erlebnissen.

1 / 40 Erste Festspiel-Kostproben beim HZ-Matinee © Steffen Sennewald

