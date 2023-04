Essen soll lecker sein, aber verständlich: Interview mit Sternekoch Constantin Kaiser

Von: Christine Zacharias

Constantin Kaiser, Küchenchef in Sterns Restaurant und im Gourmetrestaurant L’étable in Bad Hersfeld wurde zum dritten Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Er freut sich außerdem, dass sein Restaurant neu renoviert und komplett neu eingerichtet wurde. © Christine Zacharias

Sternekoch Constantin Kaiser aus dem Bad Hersfelder Gourmetrestaurant „L’étable“ spricht im Montagsinterview über das Kochen, Sterne und die Folgen der Pandemie.

Bad Hersfeld – Constantin Kaiser kocht seit 2013 im Bad Hersfelder Gourmetrestaurant „L’étable“, seit Oktober 2020 ist er dessen Chef und hat seitdem jedes Jahr den Michelin-Stern für das Restaurant verteidigt. Inzwischen ist er auch Küchenchef von Sterns Restaurant. Wir sprachen mit ihm über das Kochen, Sterne und die Folgen der Pandemie.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Kaiser. Was ist eigentlich schwieriger, einen Stern neu zu erkochen oder ihn zu verteidigen?

Der Stern wurde bisher von mir immer nur verteidigt, der war ja schon im Haus. Ich fand’s dieses Jahr ein bisschen anstrengender, weil es einen Wechsel im Team gab. Das ist dann immer ein bisschen eine Herausforderung.

Wer kocht zurzeit mit Ihnen?

Björn Funke ist jetzt meine rechte Hand. Der ist auch schon länger hier im Haus und jetzt wieder ins Gourmet-Restaurant zurückgekommen. Das ist ein starker Junge. Dieses Jahr habe ich noch den Lukas Koch dazubekommen. Der ist quasi ein Eigengewächs, hat hier als Azubi angefangen.

Ist es mit Blick auf den Nachwuchsmangel in der Gastronomie sinnvoll, vor allem auf Eigengewächse zu setzen?

Es ist immer sinnvoll, sich Eigengewächse heranzuziehen. Das hat viele Vorteile. Die kennen nach drei Jahren das Haus. Die kennen die Küchenrichtung, die wissen, wie man tickt. Wenn man jemand Neues ins Haus holt, dauert das bei einem frisch Ausgelernten mindestens ein halbes Jahr, bis der die Abläufe und das System kennt.

Ist es denn auch im Gourmet- und Sternebereich schwierig, Nachwuchs zu finden?

Ja. Es kommen zwar Leute, aber die müssen auch passen. Es ist wie überall auch bei uns sehr schwierig geworden. Und dann ist natürlich die Frage, ob die jungen Leute das auch drei Jahre durchziehen. An den Wochenenden muss gearbeitet werden und Freundschaften mit Leuten aus dem nicht-gastronomischen Bereich sind nicht so einfach zu halten.

Wenn Sie Ihre Gerichte entwickeln, wie lange dauert das, bis so eine Kreation dann auch auf der Karte erscheint?

Das dauert schon. Wenn wir eine neue Karte haben, werden wir spätestens nach zwei Wochen anfangen, darüber zu reden, was als Nächstes kommen soll, was Saison hat und worauf wir Lust haben. Wir machen nur das, was wir gerne kochen möchten. Wir tauschen uns aus, machen uns Gedanken. Erst werden Dinge durchprobiert, dann als Gericht im Ganzen gekocht und wenn wir beide der Meinung sind, das passt und es auch den anderen schmeckt – ich mag das, mehrere Meinungen einzuholen– dann kommt’s auf die Karte. Ich bin jetzt mittlerweile 14 Jahre in der Sternegastronomie unterwegs, da hat man dann schon ein bisschen das Gefühl, was passt und was zusammen gut schmeckt.

Lesen Sie auch Rezepte, um sich inspirieren zu lassen?

Ganz ehrlich? Ich habe ein einziges Kochbuch, und das ist Patisserie. Da geht’s nicht ohne Rezepte. Ansonsten: keine Kochbücher, keine Fachzeitschriften. Ich gehe gerne hier und da mal essen und schaue mir an, was die Kollegen so machen.

Eine Zeit lang fand man auch auf den Speisekarten anspruchsvoller Restaurants sehr blumige und fantasievolle Beschreibungen. Bei Ihnen stehen im Wesentlichen nur die Zutaten auf der Karte. Lassen sich die Gäste gerne überraschen?

Ich finde, das macht das Ganze interessanter. Ich habe jetzt sogar die Karte soweit abgespeckt, dass ich ein Hauptprodukt nenne – Fisch, Fleisch, Krustentiere – und dann kommen zwei Begleiter und das war’s dann schon im Großen und Ganzen. Das gefällt mir auch, wenn ich essen gehe: Ich habe drei Hauptbestandteile auf dem Teller. Damit kann ich was anfangen. Wenn ich 15, 16 Sachen auf dem Teller habe, wird mir das zu viel. Ich möchte gerne, dass es lecker ist, aber einfach verständlich. Ich kann natürlich Spargel in zehn verschiedenen Varianten machen, aber das ist mir zu viel. Wenn der Spargel lecker ist, dann ist er lecker. Die Gäste lassen sich in der Regel gerne darauf ein. Durch diese Schreibweise versuche ich, die Leute dazu zu bringen, dass sie es erst mal probieren.

Wie wichtig ist denn die Deko auf dem Teller? In der feinen Küche werden ja gerne kleine Kunstwerke serviert.

Deko finde ich dann wichtig, wenn sie Sinn macht. Wenn ich ein Frühlingsgericht habe mit viel Schnittlauch drin, dann macht auch eine Schnittlauchblüte Sinn. Ich mache nichts drauf, nur weil es schick ist. Es muss auch geschmacklich ein Bild ergeben. Ich habe zum Beispiel ein Dessert mit Rhabarber und Erdbeer, da kommt bei mir immer Verbene drauf. Das macht das Ganze rund. Ich mag es lieber puristisch.

Es gibt ja im Moment einen Trend zur gesünderen, regionaleren Küche. Merken Sie das auch bei der Nachfrage?

Nein. Im Gourmetbereich kaum. Wir merken das mehr in Sterns Restaurant. Da wird durchaus gefragt, woher der Spargel oder der Fisch kommen und ob Produkte aus der Region stammen.

Und wie ist das mit vegetarischen oder veganen Angeboten?

Man merkt das gerade bei größeren Gruppen, da ist immer ein Vegetarier oder Veganer mit dabei. Da sind wir gerne bereit, was anzubieten. Ich habe immer was im Back-up und bin immer vorbereitet. Da wird dann auch nicht einfach der Fisch oder das Fleisch weggelassen und gesagt, das ist jetzt vegetarisch, sondern was Eigenes zubereitet. Meistens melden die Leute bei der Reservierung an, wenn sie vegetarisch essen möchten. Das ist hilfreich.

Wie wichtig sind Events wie Kochkurse, Küchenshows und öffentliche Auftritte für den Erfolg eines Sterne-Lokals?

Das ist schwierig zu sagen. Klar, Aufmerksamkeit sorgt immer für Gäste. Aber während ich in der Kochshow bin, bin ich nicht im Restaurant. Mir ist das Restaurant immer wichtiger als alles andere. An Kochkursen mag ich, dass man die Gäste auch mal persönlich und ein bisschen länger kennenlernt. Das finde ich gut. Und die kommen dann auch hier zum Essen.

Aber Sie haben keine Ambitionen als Fernsehkoch?

Nein. Ich koche lieber. Ich mag das. Ich habe auch seit Oktober beide Restaurants. Wir haben sieben Tage geöffnet. Ich koche jeden Abend selber. Da ist nicht viel Zeit, um nebenher noch was anderes zu machen.

Wo ist für Sie der Unterschied zwischen dem Gourmet-Restaurant und Sterns Restaurant?

Der Aufwand. Die Produkte und wie man ein Produkt verarbeitet. Eine Soße im Sterns ist ein Ansatz und im Gourmetbereich mache ich drei. Da steckt einfach mehr Zeit und mehr Produktmaterial drin. Im Sterns will ich einfach schön kochen, was Leckeres, auch mal was Edleres. Man kriegt auch immer ein Feedback von den Gästen über das, was gut ankam. Es gibt Klassiker auf der Karte, Cesars Salad und Tatar, die gibt es seit Jahren auf der Karte und die werden diese Karte nie verlassen. Auch die Fischsuppe gehört dazu.

Sie haben sich hier auch neu eingerichtet?

Ja, da wurde alles rausgeholt und neu gemacht. Die Wände neu verputzt und gestrichen, ein komplett neuer Boden mit Dämmung kam rein, neue Stühle, neue Bilder von der Bad Hersfelder Künstlerin Anita Jungmann. Wir haben das neu gestaltete Restaurant am 30. März aufgemacht und am 4. April kam die Nachricht vom Michelin-Stern. Das freut einen dann wirklich.

Kriegen Sie das mit, wenn die Tester zum Essen da sind?

Teils, teils. Ab und zu merkt man das daran, wie sie sich verhalten. Sie kommen ganz normal, setzen sich hin und essen und reden auch nicht viel. Wenn einer dasitzt und alles kommentiert, was auf dem Teller ist, dann ist es kein Tester. Wir machen aber keinen Extra-Aufwand. Jeder Gast kriegt das, was die anderen auch kriegen. Neben den Testern von Michelin und Gault Millau kommen inzwischen auch noch die Food-Blogger dazu.

Wie wichtig ist Ihnen der Stern oder andere Auszeichnungen?

Das hält sich in Grenzen. Primär geht es mir ums Kochen. Ich koche einfach richtig gern mit meinem Team. Das ist harmonisch, da kann ich mich drauf verlassen. Wenn dann eine Bestätigung kommt, ist das schön. Aber mir reicht es auch, wenn Gäste rausgehen und sagen, „Das war toll.“ Ich mag diese Art der Küche, ich mag es, so zu arbeiten. Es ist alles strukturiert und durchdacht. Ich habe alle Gerichte rezeptiert, damit sie genau so nachgekocht werden können. Ein immer gleichbleibendes Level, das finde ich toll.

Es gibt ja auch Köche, die bewusst aussteigen, die sagen, sie wollen diesen ganzen Sternebetrieb nicht mitmachen.

Es gibt mittlerweile viele, die ausgestiegen sind. Die wollen sich nicht mehr den Bewertungen von Kritikern aussetzen, die einmal im Jahr kommen. Ich kann das gut verstehen. Aber noch finde ich’s toll. Auch das mit dem neuen Restaurant freut mich richtig. Das ist ja, gerade jetzt nach Corona, nicht selbstverständlich, dass dem Küchenchef ein neues Restaurant eingerichtet wird. Es ist auch toll, dass ich hier sehr viele Freiheiten habe.

Hier gibt Sternekoch Constantin Kaiser in der Küche den Ton an: Das Hotel und Restaurant zum Stern am Bad Hersfelder Linggplatz. © Christine Zacharias

In der Region gibt es ja einige Sterne-Köche. Stehen Sie untereinander in Kontakt? Besuchen Sie sich regelmäßig?

Nein. Ich war vor Corona einmal in der Taste-Kitchen in Fulda. Da haben wir aber nicht gesagt, wo wir herkommen. Ansonsten arbeite ich gerne hier mit meinem Team.

Merken Sie hier noch irgendwelche Spätfolgen von Corona?

Es scheint fast in Vergessenheit geraten zu sein. Womit wir zu kämpfen haben, ist der Mangel an ausgebildetem Fachpersonal und den Preisen, die explodiert sind. Gerade beim Fisch finde ich es besonders schade. Da müsste ich Preise nehmen, die einfach nicht mehr darstellbar sind. Aber ich bin wirklich froh, dass das mit Corona vorbei ist. So plötzlich ausgeschaltet zu sein, ohne den Kontakt mit den Menschen, das war nicht einfach. Jetzt ist es schön, dass auch die Gäste wieder zurückgekommen sind. Sehr zufriedene Gäste. Da macht es auch wieder richtig Spaß zu kochen.

Interview: Christine Zacharias

Zur Person

Constantin Kaiser (39) stammt aus dem Hochschwarzwald und hat seine Ausbildung als Koch im Restaurant Bollants im Park in Bad Sobernheim absolviert. Weitere Stationen waren das Hotel Gasthof Post in Lech in der Position Demichef und Chef de Partie sowie das Restaurant Jungborn in Bad Sobernheim (Commis de Cuisine). 2013 kam er nach Bad Hersfeld, wo er zunächst als Sous Chef (Stellvertreter) tätig war, bevor er im Oktober 2020 die Leitung des L’étable übernahm. Seit Oktober 2022 leitet er auch Sterns Restaurant.