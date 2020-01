Fahrer alkoholisiert: Bad Hersfelder Polizei sucht den Unfallort

Unter Alkoholeinfluss hat ein 79-Jähriger Autofahrer offenbar einen Unfall verursacht - wo ist allerdings unklar.

Einem Zeugen ist am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr die unsichere Fahrweise eines 79-jährigen Skoda-Fahrers aus Schlitz aufgefallen.

Er verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten kontrollierten den Skoda-Fahrer und stellten dabei nicht nur Alkoholeinfluss, sondern auch Beschädigungen am Fahrzeug fest. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage sei derzeit nicht auszuschließen, dass der Fahrer an einem bislang unbekannten Ort nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke oder Ähnlichem kollidiert war und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern die Unfallstelle verlassen hatte. Den Sachschaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf rund 4 000 Euro.

Hinweise zur möglichen Unfallstelle erbittet die Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/9320. jce

