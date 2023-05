Festspiel-Catering ist gesichert

Vier Betriebe teilen sich Bewirtung – Terrasse vor Eingang geplant

+ © Kai Struthoff Beratung vor der Stiftsruine: Die vier Catering-Betriebe haben sich am Mittwoch mit Vertretern der Festspiele und der Stadtverwaltung zu einem vor Ort Termin getroffen. © Kai Struthoff

Nach der Catering-Krise des vergangenen Jahres geht die Stadt diesmal auf Nummer sicher: Vier Gastronomen teilen sich im Zwei-Wochen-Rhythmus die Bewirtung der Ruinen-Besucher.

Bad Hersfeld – Damit knüpft die Stadtverwaltung an das eigentlich aus der Not geborene Konzept des vergangenen Jahres an, als der langjährige Caterer Bücking aus personellen und terminlichen Gründen kurzfristig absagen musste.

Zudem soll in diesem Jahr direkt vor dem Haupteingang der Stiftsruine die Bewirtung der Gäste auf einer neuen Terrasse stattfinden. Gestern fand eine erste Abstimmung aller beteiligten Gastronomen mit Bürgermeisterin Anke Hofmann und Intendant Joern Hinkel vor Ort statt. „Die gemeinsame Bewirtung ist eine tolle Lösung, zumal sich die Caterer angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels auch nicht zu lange binden“, lobte Anke Hofmann das Konzept.

+ So könnte die Terrasse aussehen: Der Terrasse selbst ist auf dem Entwurf gelb eingezeichnet, die Zelte blau. Die gelben Kreise könnten Stehtische sein. Oben auf dem Entwurf das Finanzamt, unten die Stiftsruine. © Zeichnung: Dietmar Wolf/Festspiele

Mit dabei sind „Cook for you“ von Andreas und Cornelia Berg aus Eiterfeld, die Kniese-Hotels, der Party-Service Schäfer aus Niederaula und Bücking-Catering. Zur Premierenfeier am 30. Juni sind alle vier Betriebe im Einsatz. Die Preise für Getränke bleiben bei allen vier Caterern gleich, das Angebot an Speisen variiere je nach Caterer, erklärt Markus Heide vom städtischen Fachbereich Stadtmarketing. Diesmal soll Katja Panitz (Kneipennacht Musik Pur) von der Firma Harth & Saager die Koordination übernehmen.

Bei dem Treffen der Gastronomen warb der Technische Leiter der Festspiele Dietmar Wolf für die Umgestaltung des Parks rund um die Ruine. „Es geht darum, diesen wunderbaren Ort noch attraktiver und kommunikativer für die Besucher zu machen.“ Nachdem bereits die Hecken und Fahnenmasten vor der Ruine entfernt worden, könne dieser Bereich neu genutzt werden, wobei auch der unmittelbare Vorplatz der Ruine einbezogen werden könnte. Wolf regte an, entsprechende Konzepte auch für den Weihnachtsmarkt und das Weinfest zu zu nutzen.

Noch ist nichts entschieden, aber die Zeit drängt. In ersten Entwürfen hat Dietmar Wolf eine 12 mal 25 Meter große Terrasse vorgesehen. Die Wege sind kurz zwischen den Pagodenzelten rundherum, in denen Speisen und Getränke zubereitet werden. Ein separater Bereich (links im Bild) könnte für Sponsoren-Veranstaltungen reserviert werden. Mit der Neugestaltung des Ruinen-Umfelds sollen auch andere Gäste als nur Festspielbesucher zum Verweilen animiert werden. (Kai A. Struthoff)