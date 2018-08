Feuer an Hochhaus in Bad Hersfeld: 60 Personen evakuiert - drei Menschen verletzt

Haus evakuiert: Wegen brennenden Bauschutts musste die Feuerwehr am Mittwochabend dieses Haus an der Bad Hersfelder Gotzbertstraße räumen.

Bad Hersfeld. Ein brennender Bauschutt-Berg hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte der Bad Hersfelder Feuerwehr in Atem gehalten. Gegen 21.30 Uhr waren sie alarmiert worden.

Bereits auf der Anfahrt war den Einsatzkräften klar, dass es sich bei dem Feuer an einem Hochhaus an der Gotzbertstraße nicht - wie zunächst gemeldet - nut um einen Mülltonnenbrand handeln konnte, da eine dicke schwarze Rauchsäule in den Nachthimmel stieg.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Müllhaufen vor, in dem Bauschutt, Bauabfälle und Paletten direkt am Hochhaus brannten. Der Bauschutt war dort von Handwerkern abgelegt worden, die gerade das Hochhaus renovieren.

Die Flammen züngelten bereits an der Fassade des Hauses hoch und dichter Qualm drang in Fenster, die aufgrund der hohen Temperaturen fast alle geöffnet waren. In dem Hochhaus befinden sich 89 Mieteinheiten die zurzeit von 101 Personen bewohnt werden. 60 Menschen waren zum Zeitpunkt des Brandes im Haus.

Ein Teil der Bewohner konnte das Gebäude selbständig verlassen, rund 30 Personen wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit zirka 25 Einsatzkräften an der Einsatzstelle war, durch das verqualmte Treppenhaus evakuiert.

Von der Feuerwehr mussten alle Wohnungen im gesamten Hochhaus überprüft werden. Mit einer Drehleiter wurden zusätzlich die Wohnungen von der Außenseite kontrolliert. Insgesamt wurden 30 Menschen vom Rettungsdienst untersucht – drei von ihnen mussten mit Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gefahren werden.

Bevor die Bewohner wieder in das Haus zurück konnten, musste das Hochhaus mit Druckluftbelüftern belüftet werden. Über die Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden, die Kripo hat die Brandermittlung aufgenommen.