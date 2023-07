Feuer in ehemaliger Ferienanlage des Landkreises auf Fehmarn – Brandursache unklar

Von: Thomas Klemm

Sechzig Feuerwehrleute waren in der Nacht zum Sonntag beim Brand in der ehemaligen Ferienanlage in Meeschendorf im Einsatz. © Arne Jappe

In der Nacht zum Sonntag brannte es in der ehemaligen Ferienanlage des Landkreises Hersfeld-Rotenburg in Meeschendorf auf Fehmarn. Die Brandursache ist noch unklar.

Meeschendorf – In der ehemaligen Ferienanlage des Landkreises Hersfeld-Rotenburg in Meeschendorf (Insel Fehmarn) war in der Nacht zum vergangenen Sonntag ein Brand ausgebrochen. Sechzig Feuerwehrleute waren schnell vor Ort und bekamen das Feuer nach zwei Stunden unter Kontrolle.

Hunderte Schaulustige sahen sich den Brand an

„Es war ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten und Rettungskräften vor Ort. Und es gab Hunderte Schaulustige, denn mitten in der Nacht sorgte diese Aktion natürlich für erhebliches Aufsehen“, erzählte Bernd Weber.

Campingplatz musste beinahe evakuiert werden

Er weilt als Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Rotenburg an der Ostsee und ist auf dem Campingplatz untergebracht, der direkt neben der ehemaligen Ferienanlage liegt. „Kurzzeitig war wegen der starken Rauchentwicklung sogar die Rede gewesen, dass beide Campingplätze evakuiert werden müssten. Das war dann aber glücklicherweise nicht notwendig“, so Weber.

Bisher nur Gerüchte zur Brandursache

Angeblich sollen drei Jugendliche gesehen worden sein, die sich in einem Raum der Ferienanlage aufgehalten hätten, munkelte man in der Brandnacht. Warum das Feuer in einem Raum des zweistöckigen Gebäudes ausbrach, konnte die Polizei noch nicht klären. Die Ermittlungen dauern an.

Ferienanlage steht seit Jahren leer

Die Ferienanlage steht seit dem Jahr 2020 leer und verfällt. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg als Eigentümer hat die Anlage an die österreichische Jufa-Gruppe verpachtet. Die wollte ein Familienhotel errichten. Im April 2021 sprach sich die Mehrheit der Fehmaraner in einem Bürgerentscheid jedoch gegen diese Planungen aus. (Thomas Klemm)