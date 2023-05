Fraktionen äußern sich zur Verkehrsführung rund ums Hersfelder Klinikum

Die Bürgerinitiative „Verkehrswende rund ums Klinikum“ macht auch den Stadtverordneten in Bad Hersfeld ordentlich Druck. © Bürgerinitiative Verkehrswende/nh

Im Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt und Klima wird am Mittwoch (3. Mai) ab 17 Uhr der Masterplan-Mobilität vorgestellt.

Bad Hersfeld – Im Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt und Klima wird am Mittwoch (3. Mai) ab 17 Uhr der Masterplan-Mobilität vorgestellt. Darin sollen die Weichen für die künftige Verkehrsplanung für Bad Hersfeld in den nächsten Jahren gestellt werden. Nur ein Aspekt dürfte dabei die Anbindung des Klinikums sein. Zuletzt hatte die Planung für heftige Diskussion gesorgt.

Bei einer Anwohnerversammlung hatten Bürger aus dem Seilerweg und anderen Straßen rund um das Klinikum der Stadtpolitik schwere Vorwürfe gemacht. Unter anderem wurde kritisiert, dass die dringend notwendige Schaffung einer alternativen Zufahrt zum Klinik-Komplex verschlafen wurde.

Auf Anfrage der Hersfelder Zeitung äußern alle Fraktionen im Stadtparlament Verständnis für den Protest der Anwohner. „Ich kann die scharfe Kritik und die Verärgerung gut verstehen. Das Problem wurde tatsächlich jahrelang verschlafen – um es milde auszudrücken“, erklärt Hans-Jürgen Schülbe von der UBH und vermutet, dass manche Verantwortliche die Hoffnung hatten, wie bislang damit durchzukommen.“

Die anderen Fraktionen weisen den Vorwurf, das Problem verschlafen zu haben, zurück. „Ein ‘Verschlafen’ von Verwaltung und Politik wäre dann gegeben, wenn sich niemand Gedanken gemacht hätte – das war aber nicht so, denn ich selber weiß: Seit Beginn der Planungen ist auch die Verkehrsführung stets ein großes Thema bei Bauträger und den beteiligten Verwaltungen beseelt von dem Willen gewesen, die Belastungen zu minimieren, erklärt etwa Karsten Vollmar von der SPD.

Ähnlich äußert sich Andrea Zietz (Grüne), die selbst auf dem Wehneberg wohnt. Sie räumt ein, dass die Verkehrsbelastung zugenommen hat. „Dass die Stadtpolitik hier geschlafen hätte, kann ich nicht erkennen. Über alle Jahrzehnte waren und sind wir stolz auf unsere Gesundheitsversorgung in der Stadt. Dem hat man genauso Rechnung getragen wie der Forderung nach mehr Wohnraum rund ums Klinikum. Ohne zusätzliche Verkehrsbewegungen war das nicht möglich“, meint Zietz. Bernd Böhle (FDP) sagt, „ein ‘Verschlafen’ des Problems sehen wir nicht durch die Stadtpolitik, sondern durch den abgewählten Landrat Dr. Koch.“ Die FDP und Ex-Bürgermeister Fehling hätten wiederholt Ideen und Vorschläge eingebracht.

Viel schwieriger als die Schuldfrage zu ergründen, ist allerdings eine Lösung für das Problem – sprich die geforderte alternative Zuwegung zu finden. Die CDU-Fraktion hatte sich hierzu frühzeitig gemeldet und eine Alternativ-Route durch den Zellersgrund vorgeschlagen. Diese und andere Routen wurden aus naturschutzrechtlichen Gründen abgesagt. Dieses Argument und der Verweis auf den Zeitdruck bis zum Baubeginn wirke auf die CDU „zumindest irritierend, da bereits vor Monaten auf die massive Verkehrsbelastung im Seilerweg hingewiesen wurde“, erklärt Fraktionschef Rey. „Jetzt kurz vor ‘Toresschluss’ wird plötzlich Druck durch das Klinikum aufgebaut. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Alternativen nicht wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen wurden“, kritisiert Rey.

„Nüchtern betrachtet weiß jeder in Stadt- und Kreispolitik, dass die Alternative Zellersgrund aus bekannten Gründen wohl kurzfristig nicht machbar ist“, räumt indes SPD-Mann Karsten Vollmar ein. „Wenn wir eine neue Verkehrsanbindung andenken, was ich stark befürworte, dann muss diese zwingend stadtplanerisch mitgedacht werden. Will heißen: Nicht nur Besucherströme für das Klinikum müssen berücksichtigt werden, auch die Interessen der dann neuen Anwohner und die städtische Verkehrsentwicklung insgesamt.“ Trotz der Hoffnung, noch einen für alle gangbaren Königsweg zu finden, plädiert Vollmar dafür, „jetzt so schnell wie möglich mit dem Bau zu beginnen“.

„Jede neue Straße an anderer Stelle schafft dort eine neue Belastung und wird auch Widerstände hervorrufen“, warnt die Grüne Andrea Zietz. Eine tatsächliche Entlastung könne nur über eine Reduzierung des individuellen Verkehrs erfolgen und regt ein Job-Ticket für Pflegekräfte an. Zugleich müsse dafür gesorgt werden, dass das Klinikum zu Früh- und Spätschichten an den ÖPNV angebunden ist.

Sie appelliert zudem, den Prognosen der Fachleute zu vertrauen, wenngleich der Verkehr während der Bauphase „sicher für alle Anwohner auf und am Wehneberg eine große Belastung ist.“ Bernd Böhle (FDP) und Hans-Jürgen Schülbe (UBH) plädieren für weitere Gespräche. Schülbe will notfalls über Anträge im Stadtparlament und Kreistag weiter Druck aufbauen.

Jürgen Richter (FWG) sagt, es dürfe jetzt „keine Denkverbote für mögliche Streckenführungen“ geben und fordert alle Beteiligten auf, ihre Ermessensspielräume für ein tragfähiges Verkehrskonzept zu nutzen. „Das Letzte, was wir brauchen, sind Bedenkenträger und Bremser.“ (Kai A. Struthoff)