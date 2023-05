Francis Fulton-Smith übernimmt Hauptrolle in „Der Club der toten Dichter“

Von: Laura Hellwig

Die Bad Hersfelder Festspiele haben einen neuen Namen preisgegeben: Francis Fulton-Smith wird in der Wiederaufnahme von „Der Club der toten Dichter“ die Rolle des John Keating übernehmen.

Die Pressemitteilung der Bad Hersfelder Festspiele im Wortlaut:

Francis Fulton-Smith ist einer der beliebtesten und bekanntesten Schauspieler auf deutschen Bühnen und im Fernsehen. Ob „Familie Dr. Kleist“, „Kommissar LaBréa“ oder sein preisgekrönter Auftritt als der frühere bayrische Ministerpräsident F.J. Strauss in „Die Spiegel-Affäre“ – der gebürtige Münchner kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere blicken.

Und nun wird er endlich auch in der Stiftsruine in Bad Hersfeld auftreten. Er übernimmt die Hauptrolle in Joern Hinkels „Der Club der toten Dichter“ (Premiere: Freitag, 21. Juli/ 21 Uhr) und spielt den engagierten Lehrer John Keating.

Damit können die Bad Hersfelder Festspiele nach Charlotte Schwab, Max Herbrechter (Eröffnungsstück „König Lear“), Stefan Kurt („Die Rache der Fledermaus“) und Kathrin Ackermann, („Nein zum Geld!“) einen weiteren prominenten Schauspieler im Ensemble 2023 begrüßen.

Joern Hinkel: “Er ist ein Vollblut-Schauspieler“

Francis Fulton-Smith und Intendant Joern Hinkel kennen sich schon lange und haben seit Jahren vor, miteinander Theater zu machen: „Endlich klappt es! Francis Fulton-Smith habe ich vor vielen Jahren auf der Bühne gesehen, als er noch nicht so bekannt war. Er war eine Wucht! Später sah ich ihn als ´Jedermann´ in Berlin und kenne ihn natürlich aus zahlreichen Filmen“, sagt Joern Hinkel.

Vor allem seine Darstellung des Franz-Joseph Strauss habe ihn sehr beeindruckt: „Er ist ein Vollblut-Schauspieler, der sich mit Herz und vollem Körpereinsatz in seine Rollen stürzt. Was für eine Spielfreude und Neugier! Immer wieder hat er mir erzählt, er würde so gerne mehr Theater spielen und suche nach neuen Herausforderungen jenseits des typischen Rollenklischees.“

Der Lehrer John Keating ist eine solche Rolle. „Der Club der toten Dichter“ wurde von Joern Hinkel in Bad Hersfeld zum ersten Mal auf eine europäische Bühne gebracht. Darin verführt Keating an einer konservativen Elite-Schule mit unkonventionellen Methoden die Schüler zum selbständigen Denken und zur Liebe für die Poesie und bringt damit einen Prozess in Gang, der alle verändert.

„‚Oh Käpt’n mein Käpt’n‘ steht als Gleichnis dieses Abends im Raum, wie eins der zehn Gebote.“ sagt Francis Fulton-Smith mit Blick auf seine Hauptrolle in Bad Hersfeld. „Und es ist nicht zuletzt durch meine beiden Kinder und deren Erfahrungen in Schule und sozialen Medien, sondern gerade auch durch die jüngsten Entwicklungen im sozioökonomischen und politischen Bereich unserer Welt, weshalb ich es als die unbedingte Pflicht der Kunst erachte, genau jetzt daran zu erinnern, dass nur Toleranz, Bildung und Nächstenliebe feste Säulen einer demokratischen, werteorientierten Gesellschaft sein können!“

Francis Fulton-Smith weiter: „Die Haltung des Lehrers Keating und wie er spielerisch seine Schüler ermutigt, sich zu entscheiden, ist für mich exemplarisch, um deutlich zu machen, dass eine humanistische Gesellschaft, deren Werte wir leben wollen, ausschließlich auf Freiheit des Denkens beruhen kann.“

Wieder ein renommierter Schauspieler in der Hauptrolle

Joern Hinkel ist glücklich, auch in diesem Jahr einen renommierten Schauspieler für die Hauptrolle in seiner umjubelten Inszenierung gefunden zu haben: „Schon im vergangenen Jahr haben mich viele Zuschauerinnen und Zuschauer darauf angesprochen, wie spannend sie es fanden, so unterschiedliche Darsteller wie Götz Schubert und Michael Rotschopf als Keating zu sehen. Es sei beinahe so, als besuche man ein anderes Stück. Beide haben die Rolle des Lehrers mit ihrer ganz besonderen Persönlichkeit bereichert und die Herzen des Publikums im Sturm erobert. Unserem neuen Keating wird das sicher ebenfalls gelingen - und wieder wird unser Publikum ein verändertes Stück erleben.“

Francis Fulton-Smith absolvierte seine Ausbildung an der renommierten Münchener Otto-Falckenberg Schauspielschule und begann seine Karriere als Bühnenschauspieler an einigen der berühmtesten Theater Deutschlands. Unter anderem trat er 2012 und 2013 als „Jedermann“ im gleichnamigen Stück vor ausverkauftem Haus im Berliner Dom auf.

In den letzten 20 Jahren sah man Francis Fulton-Smith in mehr als 170 Rollen in Kino- und Fernsehproduktionen. Große Beliebtheit erlangte er durch seine Hauptrolle in der erfolgreichen TV - Serie „Familie Dr. Kleist“ (ARD, 2004-2020), die in 22 Länder verkauft wurde. Für seine beeindruckende Leistung als Franz-Josef Strauß in „Die Spiegel-Affäre“ (2014) wurde er mehrfach nominiert und ausgezeichnet (u.a. BAMBI und Deutscher Schauspielerpreis).

Viel beachtet wurde auch seine intensive Darstellung des Hitler-Stellvertreters in „Der gute Göring“ (2016). Außerdem spielte er in zahlreichen Produktionen wie z.B. „Oktoberfest 1900“ (Netflix), „Die Diplomatin“ (ARD) oder „Stubbe“ (ZDF).

Der britisch-deutsche Schauspieler ist auch als Produzent und Drehbuchautor tätig und veröffentlichte im vergangenen Jahr bereits sein zweites Buch: „Der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang“. (pm)