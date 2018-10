Frau durchsucht Keller mit Zeitungsfackel - und löst Feuerwehreinsatz aus

Mit einer ungewöhnlichen Idee löste eine offenbar verwirrte Frau einen Feuerwehreinsatz in der Salzunger Straße in Bad Hersfeld aus.

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr aus Bad Hersfeld in den Stadtteil Hohe Luft alarmiert, weil es in einem Mehrfamilienhaus in der Salzunger Straße stark nach Rauch roch.

Die Feuerwehrleute durchsuchten unter Atemschutz alle Wohnungen, mit von einer, die später aufgebrochen werden musste, und trafen auch alle Bewohner im Haus an. Aber auch in der aufgebrochenen Wohnung konnte kein Feuer festgestellt werden.

Auf der Suche nach der Rauchquelle wurde eine offenbar verwirrte Bewohnerin des Hauses ermittelt, die gegenüber der Polizei zugab, in ihrem Keller etwas gesucht zu haben. Da sie keine Taschenlampe hatte, habe sie eine Zeitung zu einer Fackel gerollt und angezündet, wodurch es zu einer starken Verqualmung kam.

+ Weil es im Haus stark nach Rauch roch, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Hersfeld in die Salzunger Straße gerufen. © Yulia Krannich/TV-News Hessen

Nach kurzer intensiver Belüftung des Hauses beendete die Feuerwehr, die mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort war, den Einsatz. Im Verlauf der weiteren Vernehmung der Verursacherin entschieden die Polizeibeamten vor Ort, die Frau, die nach Informationen von Nachbarn schon mehrfach auffällig gewesen ist, vorerst zu ihrer Sicherheit in die Psychiatrie des Klinikums in Bad Hersfeld zu bringen.

Personen wurden durch den Rauch im Haus nicht verletzt. Nach Informationen durch die Polizei entstand kein Sachschaden am Gebäude. (yk)

Hier befindet sich der Stadtteil Hohe Luft: