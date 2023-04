Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Mehrausgaben bereits gedeckt

Von: Clemens Herwig, Daniel Göbel, Kai Struthoff

Freude über Tarifabschluss, aber Abschluss im öffentlichen Dienst führt zu Mehrbelastung

Hersfeld-Rotenburg – Landrat Torsten Warnecke begrüßt den am Wochenende erzielten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Aus Sicht der Kreisverwaltung seien die erzielten Abschlüsse „gut“, kommentierte Warnecke auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Tarifeinigung führe im Landkreis im Haushaltsjahr 2023 zu einer Kostenbelastung von etwa 1,7 Millionen Euro und 2024 zu einer Belastung von rund 4,5 Millionen Euro. „Die Deckung für diese Mehrausgaben durch den Tarifabschluss findet sich bereits im Kreishaushalt“, teilte Warnecke mit.

Niederaulas Bürgermeister Thomas Rohrbach erklärte in seiner Funktion als Sprecher der Bürgermeister im Kreis Hersfeld-Rotenburg, es sei „zunächst einmal gut, dass ein Abschluss erzielt wurde und nicht wieder Streikwellen auf uns zukommen“. Rohrbach weiter: „Dass es ein Abschluss von historischem Ausmaß geworden ist, war absehbar. Es ist den Mitarbeitern im öffentlichen Dienst zu gönnen, zumal die Bezahlung in Gegensatz zur freien Wirtschaft in den Verwaltungen schlechter ist.“

Das Klinikum als größter kommunaler Arbeitgeber des Kreises mit über 3000 Beschäftigten begrüßt grundsätzlich, dass es zu einer Einigung der Tarifparteien gekommen ist und somit die Gefahr eines längeren Arbeitskampfes allen Beteiligten genommen wurde. „Die Laufzeit gibt uns und unseren Mitarbeitenden Planungssicherheit und ist auch ein Signal an die Fachkräfte, die in unserem Bereich knapp sind“, teil Werner Hampe, der Leiter der Unternehmenskommunikation, mit. Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Tarifabschlusses könne das Klinikum allerdings „noch keine seriöse Einschätzung vornehmen, da uns bisher noch keine offizielle und ausführliche Protokollnotiz des kommunalen Arbeitgeberverbandes vorliegt, sondern wir auch nur die bisher in den Medien oberflächlich bekannten Eckpunkte kennen“. Mögliche Aspekte bezüglich etwaiger tariflicher Restriktionen der Dienstbelastungen und -mengen seien noch nicht veröffentlicht worden und daher noch nicht einschätzbar. (Daniel Göbel, Kai A. Struthoff, Clemens Herwig)

Bürgermeister kalkulieren neu

Aufatmen im öffentlichen Dienst: Das Ringen um mehr Geld für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten ist beendet.

In der Kreisstadt Bad Hersfeld rechnet Bürgermeisterin Anke Hofmann für das Jahr 2023 mit Mehrausgabe in Höhe von etwa einer Millionen Euro. „Von uns war bereits eine pauschale Erhöhung in Höhe von 3,2 Prozent in den Personalkostenansätzen im Haushalt 2023 eingeplant, was einem Wert von etwa 600 000 Euro entspricht“, erläutert die Bürgermeisterin, die vor ihrer Wahl als Kämmerin selbst für die Haushaltsaufstellung zuständig war. Für das Jahr 2023 ergebe sich ein derzeit nicht im Haushalt eingeplanter Mehrbetrag in Höhe von etwa 400 000 Euro.

Laut Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald (CDU) ist das Ergebnis des Tarifabschlusses grundsätzlich „eine realistische Gesamtsituation, jedoch mit zwei Seiten der Medaille“. Die Stadt Rotenburg müsse nun wie alle anderen Kommunen auch einen Weg finden, mit der Situation umzugehen. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sei bereits mit einer Tariferhöhung gerechnet und daher ein Mehraufwand berücksichtigt worden. Dieses Polster wird allerdings mit einer kalkulierten Steigerung von drei Prozent bei den Personalkosten nicht ausreichen. „Wichtig ist es nun, etwaige Mehraufwendungen im Rahmen der Haushaltsführung so abzufangen, dass am Jahresende eine schwarze Null in den Büchern steht“, sagt Grunwald. Durch die Tarifabstimmungen und deren Folgen sei für die kommenden Jahre „die Luft für eine größere politische Weichenstellung sicherlich dünner geworden“.

„Für die Mitarbeitenden freue ich mich natürlich. Der öffentliche Dienst muss ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Gerade beim Fachkräftemangel in allen Bereich müssen wir hier nachlegen“, sagt Bebras Bürgermeister Stefan Knoche (parteilos).