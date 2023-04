Geblitzter Quadfahrer flüchtete in Bad Hersfeld

Von: Yuliya Krannich

Teilen

Hingeschaut: Beim europaweiten Speedmarathon der Polizei sind gestern Vormittag auch auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 27 bei Bad Hersfeld die Fahrzeuge von Kraftfahrern in Augenschein genommen worden. © Yuliya Krannich

Während des europaweiten Speedmarathons haben Beamte der Bad Hersfelder Polizei am Parkplatz an der B 27 bei Bad Hersfeld den Verkehr kontrolliert.

Hersfeld-Rotenburg – Während des europaweiten Roadpol- Speedmarathons haben Beamte der Bad Hersfelder Polizei zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei aus Kassel auf dem Parkplatz an der B 27 zwischen Friedloser Straße und Frankfurter Straße in Richtung Bad Hersfeld den Verkehr kontrolliert.

Bei der sogenannten verdachtsunabhängigen Aktion wurden auch die Fahrzeuge angehalten, die an einer Messstelle kurz vor der Friedloser Straße nicht geblitzt worden waren. Insgesamt passierten gestern während der Kontrollphase zwischen 8.30 und 13.30 Uhr 1700 Fahrzeuge die Messstelle. Und nur drei davon waren zu schnell.

49 Fahrzeuge und 76 Personen wurden auf dem Parkplatz kontrolliert. Besonders auffällig und nicht sehr schlau war die riskante Aktion eines Quadfahrers. Der Fahrer, der mit zwölf Stundenkilometern zu schnell gemessen worden war, wendete sein Fahrzeug – nachdem er die Kontrollstelle erblickt hatte – verbotswidrig auf der Bundesstraße und flüchtete in Richtung Bebra. Jetzt erwartet den Quadfahrer, wenn ihm nicht noch weitere Vergehen nachgewiesen werden können, statt der 30 Euro für zu schnelles Fahren ein doppelt so hohes Bußgeld.

Spitzenreiter in dem Tempo-80-Bereich war ein Kraftfahrer, dessen Fahrzeug mit 96 Stundenkilometern geblitzt worden war.

Einem Paketdienstfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, weil er mit völlig abgefahrenen Reifen und ungesicherter Ladung unterwegs war. Die Pakete werden nun mit einem Ersatzfahrzeug ausgeliefert.

Vier Verstöße gegen die Anschnallpflicht wurden von den eingesetzten Beamten geahndet. In einem Fall hatte eine Mutter ihre beiden Kleinkinder in dem Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert. Noch an der Kontrollstelle musste sie 35 Euro Verwarngeld bezahlen.

Ein Handwerker, der von einer Baustelle „nur mal eben schnell“ etwas zum Essen holen wollte, ärgerte sich mit den Worten „es ist echt bitter“ besonders. Bei der Kontrolle seines Transporters entdeckten die Beamten nicht gesichertes Gefahrgut auf der Ladefläche. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von 300 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Kurz vor Ende der Kontrolle fiel den Beamten noch ein mit Gemüse beladener Kühltransporter auf, der „verdächtig“ tief lag. Das Wiegen auf dem Parkplatz ergab, dass der Transporter 1300 Kilogramm Ware zu viel geladen hatte. Da die Kontrollstelle abgebaut werden sollte, begleiteten die Beamten den Transporter zu einer geeichten Waage im Bad Hersfelder Stadtgebiet, um für ein mögliches Strafverfahren eine Gerichtssicherheit herstellen zu können.

An allen Kontrollstellen im Bereich Osthessen stellten die Beamten gestern fest, dass die Vorankündigung des Speedmarathons in den Medien ihre Wirkung nicht verfehlt hatte. Die Kraftfahren waren fast alle diszipliniert unterwegs und achteten auf ihre Geschwindigkeit. (Yuliya Krannich)