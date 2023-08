Amtsgericht Bad Hersfeld verwarnt zwei junge Menschen wegen Drogenbesitzes

Von: Mario Reymond

Teilen

Über eine lange Zeit hatte der US-Amerikaner die Drogen vor seiner Familie versteckt gehalten. © Carolin Eberth

Vor dem Jugendgericht in Bad Hersfeld sind zwei junge Menschen wegen des Besitzes von Drogen durch Richter Michael Wehner verwarnt worden.

Bad Hersfeld – Zunächst hatte sich eine 21 Jahre alte Frau aus dem Werratal verantworten müssen, da sie zwischen dem 12. Mai und dem 23. Oktober des vergangenen Jahres 29 Mal insgesamt 38 Gramm Marihuana bei einem Dealer in Bad Hersfeld käuflich erworben hatte. Überführt wurde sie dabei durch Chatverläufe.

Die junge Frau zeigte sich geständig und erklärte, keinerlei Drogen mehr zu konsumieren, da dies nur zu Ärger führe. „Ich war in Psychotherapie und habe gedacht, dass mir Marihuana helfen könnte. Hat es aber nicht. Es war einfach nur dumm von mir“, erklärte die Angeklagte. Momentan habe sie wieder Probleme an der Arbeit und in der Beziehung. Daher strebe sie eine Therapie an. Auf Drogen will sie aber nicht mehr zurückgreifen. Davon werde sie künftig die Finger lassen, erklärte sie.

Jugendrichter Wehner verhängte eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro gegen die junge Frau. Das Geld geht an die Drogenberatung der Diakonie. Binnen sieben Monaten muss sie überdies an einem Kurs „Vollklar“ der Diakonie teilnehmen und dabei auch die eigene bisherige Suchtproblematik aufarbeiten.

Das muss auch ein heute 19 Jahre alter Mann aus Hünfeld tun, bei dem die Polizei am 1. Januar dieses Jahres Drogen entdeckt hatte. Und zwar unter dem Bett in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung im Altkreis Rotenburg. Neben 12,96 Gramm Haschisch noch 0,1 Gramm Marihuana, 0,6 Gramm Amphetamin, 14 Tilidin-Tabletten und 2,7 Gramm Ecstasy.

Sein Drogenkonsum habe sich über die Jahre so ergeben. Mit 14 hätte er seinen ersten Joint geraucht. Nach der Polizeiaktion habe er mit dem Konsum komplett aufgehört. Er gehe mittlerweile verantwortungsvoller mit seinem Leben um.

Nachdem er bei seinen Elter rausgeflogen sei, habe er in Hünfeld wieder Fuß gefasst und gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Er lebe in einer Beziehung und sei gerade nach abgeschlossener Ausbildung übernommen worden. Psyhchiatrische Hilfe habe er sich aktuell auch gesucht.

Er muss 500 Euro Geldbuße an die Drogenberatung der Diakonie überweisen und innerhalb von sechs Monaten zwei Gespräche mit der Jugendgerichtshilfe und drei mit der Drogenhilfe Nordhessen führen.

Verwarnung als mildes Zuchtmittel

Als mildestes Zuchtmittel im Jugendstrafrecht für Heranwachsende im Alter zwischen 14 und 21 Jahren sieht das Jugendgerichtsgesetz in Paragraf 14 die Verwarnung vor. Sie erfolgt bei nur geringfügigem Fehlverhalten des jugendlichen Täters durch ausdrückliche Zurechtweisung seitens des Jugendrichters, der dabei an keine bestimmte Form gebunden ist. Ziel ist es, dem Täter die Tatfolgen sowie die drohenden Konsequenzen erneuter Straffälligkeit aufzuzeigen. (Mario Reymond)