Herzinfarkt: Medizin-Bündnis „Osthessen auf Ziel“ hilft Risiko-Patienten

Von: Mario Reymond

Osthessische Kliniken, Krankenhäuser und Ärzte haben sich zu einem medizinischen Netzwerk zur Versorgung von Herz-Risikopatienten infolge einer Fettstoffwechselerkrankung zusammengeschlossen. © Christin Klose/dpa-tmn

Hersfeld-Rotenburg – Um Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Durchblutungsstörungen in den Beinen bei Patienten zu minimieren, haben sich jetzt Krankenhäuser, Kliniken und Mediziner aus ganz Osthessen der bundesweiten Kampagne „Auf Ziel“ der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) angeschlossen.

Ziel der Mediziner in Osthessen ist es, gemeinsam daran zu arbeiten, die Cholesterinwerte von Risikopatienten gezielt zu behandeln und in den Griff zu bekommen. Denn falls die Konzentration von LDL-Cholesterin im Blut eines Menschen zu hoch ist, steigt dessen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insbesondere Menschen, die bereits einen Infarkt erlitten haben, sollten unbedingt und möglichst schnell daran arbeiten, ihren LDL-Cholesterinwert zu halbieren und in den Zielbereich von 55 Milligramm pro Deziliter Blut beziehungsweise 1,4 Millimol pro Liter Blut zu bringen und dann auch niedrig zu halten, um sich vor weiteren „Ereignissen“ zu schützen.

„Weniger als 20 Prozent der Risikopatienten in Deutschland erreichen aktuell den LDL-Cholesterin-Zielwert“, so Dr. Eckhard Wilbrandt, Ärztlicher Leiter des KfH Nierenzentrums in Heringen.

Es gebe zwar passende und sehr gut verträgliche Medikamente, die aber bislang nicht bei allen Risikopatienten zum Einsatz kämen. Auch meinten immer noch viele, dass Cholesterin mit entsprechender Ernährung in den Griff zu bekommen sei. „Eine herzgesunde Ernährung ist wichtig und Basis jeder Behandlung, damit aber kann das LDL-Cholesterin nur um 10 bis 15 Prozent gesenkt werden. Das ist für die allermeisten Hochrisikopatienten bei Weitem nicht ausreichend.

„Mit ‘Osthessen auf Ziel’ wollen wir daher in der Öffentlichkeit, bei Betroffenen und deren behandelnden Ärzten das Bewusstsein dafür erhöhen, wie wichtig ein niedriger LDL-Cholesterin-Wert ist, um das Risiko für atherosklerotische Erkrankungen zu senken“, führen die wissenschaftlichen Leiter der Veranstaltung, Prof. Dr. Volker Schächinger (Direktor der Medizinischen Klinik I, Herz-Thorax-Zentrum am Klinikum Fulda), PD Dr. Karsten Hamm (Chefarzt der Kardiologie im HKZ), PD. Dr. Peter Benöhr (Leitender Oberarzt der Nephrologie am Klinikum Fulda) sowie Dr. Wilbrandt aus.“

Das ist die Lipid-Liga

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen (Lipid-Liga) besteht seit 1988 und hat 1500 ärztliche Mitglieder. Die fachärztliche Gesellschaft ist ein unabhängiger Ansprechpartner für Fragestellungen rund um Fettstoffwechsel die Atherosklerose. Ihre Aufgabe sieht die Lipid-Liga in der Aufklärung durch Umsetzung und Vermittlung gesicherter Erkenntnisse auf dem Gebiet der Prävention, Diagnostik und Therapie. rey

lipid-liga.de