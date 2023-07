Gesundheitsminister überbringt Förderbescheid für Klinik-Neubau in Bad Hersfeld

Von: Daniel Göbel

So soll er aussehen: Der Neubau des Klinikums in Bad Hersfeld, hier die Sicht auf den Hauteingang. © /Zeichnung: Klinikum /NH

Mit 60 Millionen Euro unterstützt das Land Hessen die Neustrukturierung des Klinikums Bad Hersfeld, der Orthopädie Bad Hersfeld und des Herz-Kreislauf-Zentrums an der Fulda. Insgesamt erhält das Krankenhaus 120 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds II.

Hersfeld-Rotenburg – Gesundheitsminister Kai Klose, der am Mittwoch den entsprechenden Bewilligungsbescheid während einer Feierstunde im Landratsamt überreichte, betonte, dass durch die Bündelung der Kompetenzen an einem Standort auch die Strukturen der stationären Versorgung im Landkreis verbessert würden. Gleichzeitig befinde man sich am Vorabend der großen Krankenhausreform, die überfällig sei und ähnliche Anreize setzen wolle.

Klinikum-Geschäftsführer Rolf Weigel machte in seiner Begrüßung deutlich, dass der Übergabe des Bescheids ein langwieriger Prozess vorausgegangen sei, indem man sich mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie man die medizinische Versorgung im Kreis zukunftssicher aufrecht erhalten kann. „Wir hatten den Mut, Dinge in Frage zu stellen und zu sagen, so geht es nicht mehr.“

Auch Landrat Torsten Warnecke dankte dem Gesundheitsminister dafür, dass er sich entschlossen habe, das Klinikum zu unterstützen. „Es ist ein wichtiges Projekt für die Region. Zischen Kassel und Fulda gibt es sonst keine Herzchirurgie.“ Der Medizinische Direktor des Klinikums, Dalibor Bockelmann, erläuterte noch einmal die Grundlagen des Vorhabens. Es soll ein ansehnliches Gebäude mit moderner Energieeffizienz entstehen, in dem medizinische Prozesse neu gedacht werden.

Wie Klose erläuterte, erhält das Klinikum damit die bisher höchste Summe aus dem Strukturfonds, was dafür spreche, dass die Landesregierung absolut überzeugt von dem Projekt ist. „Sie haben den Mut, Dinge anzugehen und sind damit beispielgebend.“

