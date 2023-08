Gewitter: Seltene Konstellation über der Region

Von: Christopher Ziermann

Gewitter über Bad Hersfeld: Unser Leser Christian Henning hat in der Nacht zu Donnerstag die Blitze fotografiert. © Christian Henning

Über Waldhessen schien es in der Nacht auf Donnerstag so, als ob da ein Gewitter war, das gar nicht mehr aufhören wollte.

Nordhessen – Tatsächlich waren es mehrere Zellen, die in sehr kurzen Abständen aufeinander folgten. Das erklärt Matthias Ohnheiser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Meteorologe ist beim DWD für Hessen zuständig und spricht von einer ungewöhnlichen Konstellation. Der Gewitterradar des Internetportals „Wetterprognose-Wettervorhersage“ zeigte für die Region von Knüllwald im Westen über Ludwigsau, Alheim, Rotenburg und Cornberg bis Sontra im Osten auf einer Breite von 25 Kilometern stundenlang Blitzeinschläge – oft gleichzeitig an allen genannten Orten.

„Ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet ist von Ostfrankreich aus über Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen gezogen und dann weiter nach Nordosten“, erklärt Ohnheiser. „Normalerweise zieht eine starke Gewitterfront nach rund einer Stunde weiter. Dass ein Ort oder sogar mehrere von gleich mehreren Zellen hintereinander getroffen werden, passiert nur alle paar Sommer mal.“

Einen Zusammenhang zum Klimawandel herzustellen, dafür gebe es bislang keine wissenschaftliche Grundlage. Allerdings erhöhe grundsätzlich wärmeres Wetter die Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Gewitterfronten in Zukunft häufiger bilden könnten, weil wärmere Luftmassen mehr Feuchtigkeit aufnehmen können.

Auch die Niederschlagsmengen waren groß. Der Wasserstand der Fulda stieg bei Bad Hersfeld und Rotenburg in Folge des Unwetters jeweils um einen Meter auf 3,25 beziehungsweise 2,25 Meter, also noch weit von der ersten Meldestufe entfernt. Der Regen war nicht mit Starkregenereignissen mit extremem Platzregen auf sehr engem Raum zu vergleichen, wie es in der Region seit einigen Jahren vermehrt vorkommt.

Für Waldhessen meldet die Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft flächendeckend rund 30 Liter Regen pro Quadratmeter, der meist verteilt über mehrere Stunden fiel – das gilt für Braach, Mansbach, Lautenhausen und Königswald und deckt sich laut AGLW-Mitarbeiterin Birgit Lindenborn mit anderen Stationen wie Sontra und Bebra, die man auf der Internetseite des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen einsehen kann. Nur im Süden, am Eichhof und in Niederaula, war die Regenmenge mit über 40 Litern deutlich größer.

