Glasfaser-Ausbau: Telekom-Tochter plant 3881 Hausanschlüsse in Bad Hersfeld

Baustart im September

Anschlüsse sollen kommen: Neben der Firma TNG will auch die Glasfaserplus in Bad Hersfeld das Glasfasernetz ausbauen. (Symbolfoto)

Nachdem die Firma TNG angekündigt hatte, in Bad Hersfeld den Glasfaserausbau großflächig umsetzen zu wollen, will nun auch eine Telekom-Tochter ausbauen.

Bad Hersfeld – Was genau die Telekom mit ihrem Unternehmen Glasfaserplus in der Kreisstadt plant, erklären wir hier in Fragen und Antworten.

Was unterscheidet die Telekom von Glasfaserplus und wer ist nun für den Glasfaserausbau verantwortlich?

Die Glasfaserplus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des australischen Unternehmens IFM Global Infrastructure Fund. Verantwortlich für den Ausbau in Bad Hersfeld soll die Glasfaserplus, nicht die Telekom, sein, erklärt Anke Piontek, Pressesprecherin der Glasfaserplus. Das entstehende Glasfasernetz solle der Telekom wie auch ihren Wettbewerbern diskriminierungsfrei und zu wirtschaftlichen Bedingungen geöffnet werden. Daher wirbt letztlich nicht die Glasfaserplus, sondern die Telekom mit ihren Produkten und Tarifen für Glasfaseranschlüsse.

Warum steigt die Telekom erst jetzt in Bad Hersfeld ein?

Die Glasfaserplus habe bereits Mitte Oktober öffentlich über die Ausbaupläne in Bad Hersfeld informiert. Im Januar seien die Pläne auch der Stadt vorgestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt aber bereits eine Vereinbarung mit der Firma TNG über einen großflächigen Anbau geschlossen.

Was sagt die Glasfaserplus zur Kritik, mit ihrem Vorgehen Ausbauprojekte zu gefährden?

„Wir planen unsere Ausbaugebiete sehr sorgfältig und langfristig. Wir erleben häufiger, dass Unternehmen ihre Vermarktungsziele nicht erreichen und sich dann trotz Ausbauankündigung aus den Kommunen zurückziehen“, erläutert Piontek. Da die Planungen viele Monate Vorlaufzeit benötigten, könne man sie nicht davon abhängig machen, ob andere Unternehmen ihre Ausbauankündigungen wahr machen oder nicht. Dies sei auch im Sinne der Bürger und Kommune.

Wie soll der Glasfaserausbau in Bad Hersfeld umgesetzt werden?

Der Plan ist, für 3881 Haushalte im Innenstadtbereich auszubauen. Baustart soll voraussichtlich bereits im September sein. Da die Glasfaserplus ihre Ausbauprojekte nicht von Vermarktungsquoten abhängig macht, seien die Ausbauzusagen immer verlässlich. Soll heißt, es werde in jedem Fall gebaut, unabhängig davon, wie viele Bürger einen Vertrag abschließen.

Sieht sich die Telekom als Konkurrenz zu TNG in Bad Hersfeld?

Die Modelle von Glasfaserplus und anderer Anbieter, seien nicht vergleichbar, sagt Piontek. So biete man keine Tarife an, sondern stelle das Netz zur Verfügung. Daher könne man nicht von Konkurrenz sprechen.

Was sagt die Stadt Bad Hersfeld zu den Plänen der Telekom und Glasfaserplus?

Ähnlich wie bereits mit TNG, wolle man auch mit der Telekom und der Glasfaserplus entsprechende Gespräche und Vereinbarungen führen, sagte Stadt-Sprecher Meik Ebert. Alle Wettbewerber würden dabei gleich behandelt werden.

(Daniel Göbel)