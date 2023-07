Goetel-Geschäftsführer Daniel Kleinbauer zum Glasfaser-Ausbau: „Investition muss sich rechnen“

Von: Philipp Daum

Im Montagsinterview spricht Goetel-Geschäftsführer Daniel Kleinbauer über den Ausbau von Glasfaser-Hausanschlüssen in der Region.

Hersfeld-Rotenburg – Warum ist Glasfaser überhaupt nötig, wieso ist für die Goetel GmbH der ländliche Raum interessant und was sagt das Unternehmen zu Problemen beim Ausbau seines Glasfasernetzes sowie zu schlechten Bewertungen seines Kundenservices? Wir sprachen mit Goetel-Geschäftsführer Daniel Kleinbauer.

Herr Kleinbauer, viele Haushalte haben mittlerweile schon einen 100-Mbit/s-Internetanschluss. Das reicht den meisten aus. Warum ist Glasfaser trotzdem notwendig?

Zukunft ist das Stichwort. Ich mache seit 2015 nichts anderes als Netzausbau und Netzexpansion. Meine Erfahrung ist: Man denkt nur so lange, dass 100 Mbit/s ausreichen, wie man höhere Geschwindigkeiten noch gar nicht erlebt hat. Wenn man aber Parallelnutzungen im Haushalt hat, sind 100 Mbit/s nicht viel. Ich selber habe zwei Kinder, die parallel unterschiedliche Streams schauen, die zudem noch auf Instagram und Snapchat unterwegs sind. Da stoßen 100 Mbit/s irgendwann an ihre Grenzen – vor allem, wenn man noch über Haus-Automatisierung nachdenkt. Hier wird im Zuge der Heizwende einiges auf uns zu kommen. Viele Geräte werden miteinander vernetzt, dafür muss man höhere Bandbreiten haben.

100 Mbit/s reichen also in Zukunft nicht mehr aus?

Im Prinzip befinden wir uns immer noch in den Anfängen der Internetnutzung – und da funktionieren 100 Mbit/s und das damit verbundene Kupferprodukt auch noch ganz gut. Aber mit Blick in die Zukunft muss der Wechsel hin zu Glasfaser bis ins Haus stattfinden. Zu den genannten Punkten, was die Parallelnutzung angeht, kommt noch die Telemedizin hinzu. Das betrifft gerade den ländlichen Raum mit einer geringeren Arztdichte als in Ballungsräumen. Hochauflösende Bilder oder Videos, unter anderem zur Hautkrebsvorsorge, funktionieren nur mit einer schnellen Internetanbindung.

Zuletzt gab es Info-Veranstaltungen der Goetel GmbH in vielen Orten des Landkreises. In Kirchheim haben die Bauarbeiten für das Glasfasernetz schon begonnen. Sie betreiben also massiv Akquise, um in den Orten mindestens auf 40 Prozent Vertragsabschlüsse zu kommen. Da fühlen sich Menschen schnell unter Druck gesetzt – zum Teil auch von ihren eigenen Ortsvorstehern, die sagen: Wenn ihr nicht mitmacht, gibt es für euch niemals Glasfaser im Dorf.

Für die Marktführer, die Haushalte mit Internet und Telefon noch überwiegend über die alten Kupferleitungen versorgen, ist der ländliche Raum noch immer uninteressant. Natürlich denken wir wirtschaftlich, aber das machen andere Unternehmen auch. Der Glasfaserausbau auf dem Land ist für uns eine große Investition, die sich rechnen muss. Daher benötigen wir eine bestimmte Quote und damit auch die Rückversicherung, dass wir das Geld wieder zurückverdienen.

In Gesprächen, die unsere Zeitung mit Bewohnern aus potenziellen Ausbaugebieten geführt hat, war auch Kritik zu hören, weil Goetel keinen genauen Zeitpunkt für den Glasfaserausbau in dem jeweiligen Dorf nennt. Warum können Sie das nicht?

Solche Baumaßnahmen, wie wir sie umsetzen, sind eine komplexe Sache. Die Erstgespräche mit Bürgermeistern und politisch Verantwortlichen nehmen etwa sechs Monate ein. Im Anschluss daran gibt es die ersten Info-Veranstaltungen und der Vertrieb wird gemacht – das dauert in aller Regel mindestens drei Monate. Erreichen wir die notwendigen Quoten, sprechen wir mit Tiefbaufirmen und Subunternehmern. Dann kommt es darauf an, in welchem Zeitpunkt im Jahr wir uns befinden und wie voll die Auftragsbücher der Firmen sind. In Deutschland wird derzeit überall gebaut. Nötig ist dann noch eine Detailplanung in den jeweiligen Straßenzügen und für die einzelnen Häuser. Es folgt natürlich noch der Weg zum Bauamt. Bis zum Baustart können schon mal bis zu zwei Jahre vergehen. Wobei ich das schon heftig finde. Wir tun alles, damit das schneller geht.

In den vergangenen zwei Jahren gab es mehrere Berichte über Probleme beim Glasfaserausbau durch Goetel: Verzögerungen beim Ausbau, nicht wieder geschlossene Baustellen, Probleme beim Empfang. Können Sie garantieren, dass dies nicht wieder passiert?

Wir können zusichern, dass wir besser geworden sind. Was wir allerdings nicht versprechen können, ist, dass explizit beim Baugeschäft alles reibungslos vonstattengeht. Das wäre schlicht unwahr, wenn ich das sagen würde. Wir reden hier über ein hochkomplexes und individualisiertes Bauvorhaben, bis am Ende des Tages Internet über Glasfaser bei jemandem im Haus funktioniert. Aber wir schauen mittlerweile auch stärker auf unsere Partner und sensibilisieren unsere Bauleiter für mögliche Problemfelder.

Sie setzen aus Kostengründen auch Subunternehmen aus dem Ausland ein. Können Sie verstehen, dass – wenn es um den Glasfaser-Ausbau auf dem eigenen Grundstück geht – Hauseigentümer skeptisch sind, da diese eher heimischen Firmen vertrauen?

Wenn wir Subunternehmer bekommen – zum Beispiel aus Portugal, Spanien, Polen oder der Slowakei – achten wir darauf, dass wir immer deutschsprachige Projektleiter einsetzen. Schließlich müssen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort einen deutschsprachigen Ansprechpartner haben.

Nehmen wir an, es ist trotz eines unterschriebenen Vertrags und des Erreichens der 40-Prozent-Quote nicht absehbar, wann der Glasfaser-Ausbau von Goetel in mein Dorf beziehungsweise in mein Haus kommt. Oder angenommen, ich möchte aus anderen Gründen den Glasfaseranschluss nicht mehr haben. Kann ich vom Vertrag zurücktreten?

Grundsätzlich wurde uns erst einmal ein rechtsgültiger Auftrag erteilt, Glasfaser bis ins Haus zu legen. Gleichwohl ist die Gültigkeit des Auftrages stets von unserer tatsächlichen Leistungserbringung abhängig. Deshalb ist ein Widerruf des Auftrages solange möglich, bis der eigentliche Vertrag nach einer individuellen Baubesprechung mit jedem Hauseigentümer final unterzeichnet wird.

Aber warum benötigen Sie jetzt schon unterschriebene Verträge mit der Goetel GmbH, die neben dem kostenlosen Glasfaseranschluss auch einen 24-monatigen Internetvertrag beinhalten? Würde es nicht ausreichen und wäre es nicht seriöser, erst eine Abfrage in den Orten zu machen, danach den potenziellen Kunden ein Angebot mit genauem Zeitpunkt des Ausbaus zu unterbreiten und dann erst alle Verträge zu schließen?

Wir brauchen Klarheit, weil sonst unser wirtschaftliches Konstrukt für den jeweiligen Glasfaser-Ausbau ins Wanken geriete. Wir handeln hier auch nicht anders als andere Mitbewerber. Für eine optimale Planung brauchen wir aber auch ein Maximum an Daten, die auf dem von Ihnen genannten Vertrag draufstehen. Dazu gehören letztlich auch Bankdaten, die uns in die Lage versetzen, zu überprüfen, ob eine Rechtskräftigkeit des Vertrags gegeben ist.

In Online-Bewertungsportalen erhält Ihr Kundenservice schlechte Noten. Was sagen Sie dazu?

Die Kritik ist berechtigt. Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen und haben nicht alle kundenorientierten Zugangswege abgebildet. Auch was unsere Kommunikation angeht, waren wir in den vergangenen Jahren nicht gut. Das haben wir erkannt und werden uns verbessern. Wir wollen zum Beispiel die Bauzeitenpläne noch transparenter zur Verfügung stellen. Das soll auch gezielt mit Briefen und Pressemitteilungen geschehen, in denen wir über den aktuellen Stand berichten. Wir wollen insgesamt proaktiver kommunizieren. Unser Teamleiter Kundenmanagement ist gerade dabei, eine Ausschreibung durchzuführen für ein externes Callcenter. Dieses soll unseren bestehenden Kundenservice in Zukunft unterstützen.

Für Verwunderung hat der von Ihnen angebotene Rabatt von 11,2 Prozent für Mitglieder der Feuerwehr gesorgt. Gefühlt ist ja jeder auf dem Land in der Feuerwehr. Ist das nicht ein geschickter Marketingtrick, um Kunden zu gewinnen?

Der Feuerwehrrabatt war eine Idee für eine Segmentvermarktung, die wir ausprobieren wollten. Das können Sie jetzt seriös oder unseriös finden. Wir hatten bei uns im Unternehmen auch starke Stimmen dafür, sie sagten: Lasst uns doch mal was mit der Feuerwehr machen. Interview: Philipp Daum

Hintergrund: Die Goetel GmbH

Die Goetel GmbH wurde 1987 gegründet und ist ein führender mitteldeutscher Telekommunikationsdienstleister mit Standorten in Göttingen, Kassel und Reiskirchen. Goetel hat sich insbesondere auf die Erschließung des ländlichen Raumes mit Glasfasernetzen spezialisiert. Das Unternehmen wirbt damit, dass mit Glasfaser von Goetel, die direkt ins Haus gelegt wird, Gigabitgeschwindigkeiten von bis zu zwei Gigabit/s (2000 Mbit/s) erreicht werden. dau

Zur Person

Daniel Kleinbauer (45) gehört seit April 2022 zur Geschäftsführung der Goetel GmbH. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur arbeitete zuvor 20 Jahre in der Telekommunikations- und Medienbranche, unter anderem bei Telefónica-O2 und der ProSieben-Sat.1-Gruppe. Er verantwortete bei Unitymedia das Neukundenwachstum durch Netzausbau und -modernisierung. Seit 2018 und bis zum Wechsel zu Goetel arbeitete er in verschiedenen Interims-Positionen im Bereich Glasfaserausbau. dau