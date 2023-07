Haushund Cappuccino bereichert den Altenheim-Alltag in Bad Hersfeld

Von: Laura Hellwig

Fangemeinde: Haushund Cappuccino erfreut die Bewohner der Residenz Ambiente. Seine Besitzerin ist Arabella Kienel (2. von rechts). © Laura Hellwig

Hund Cappuccino begleitet sein Frauchen Arabella Kienel täglich an die Arbeit ins Altenheim Residenz Ambiente in Bad Hersfeld. Dort hat er unter den Senioren viele Fans.

Bad Hersfeld – Er überlegt lieber zweimal, ob sich das Aufstehen von den kühlen Fliesen lohnt. Ob er fürs Foto mit Frauchen wirklich über die kleine Hürde ins Körbchen klettern soll. Aber die Fisch-Leckerlis locken dann doch. Seine Trägheit kann man Hund Cappuccino aber keinesfalls übel nehmen, schließlich ist der Dackel-Collie-Mischling schon 18 Jahre alt. Das sind umgerechnet 88 Menschenjahre.

Cappuccino ist in einem Altenheim in Hanau geboren. Mit dabei war Arabella Kienel, die damals die Einrichtung geleitet hat. Eine Mitarbeiterin hatte ihre Hündin mit dabei und ihr war nicht klar, wie trächtig ihr Tier wirklich war, also kamen die Welpen im Altenheim zur Welt. Und einer dieser Welpen, der heute auf den Namen Cappuccino hört, hat bei Arabella Kienel ein Zuhause gefunden.

Seit 2010 ist die Residenz Ambiente das zweite Zuhause von Hund Cappuccino

Seit 2010 leitet Kienel die Residenz Ambiente im Kurpark in Bad Hersfeld und der mittlerweile betagte Rüde begleitet seine Besitzerin täglich ins Büro. „Hier ist sein Zuhause“, sagt Kienel. Darauf weist auch ein zusätzliches Türschild mit Foto hin, das neben dem Büro im Flur angebracht ist.

Mittendrin: Der Dackel-Collie-Mix Cappuccino war auch Zaungast beim Lollslauf. © Arabella Kienel/NH

Im Ambiente hat Cappuccino eine große Fangemeinde, erzählt seine Besitzerin. Bestätigt wird das sofort durch die Reaktionen der Bewohnerinnen und Bewohner, als Cappuccino auf den Vorplatz tappelt. „Na, wer kommt denn da? Unser Cappuccino!“, freuen sich die Senioren, die am Vormittag bei einer gemeinsamen Aktivität in der Sonne sitzen.

„Altersbedingt ist die Interaktion mit den Menschen mittlerweile etwas zurückgefahren“, erklärt Kienel. Cappuccino kann sich nicht mehr so agil wie früher auf die Hinterbeine stellen und gleichzeitig fällt es einigen Senioren schwer, sich zu dem kleinen Vierbeiner hinunterzubücken.

Der Dackel-Mix ist überall mit dabei

„Aber er ist überall mit dabei“, schwärmt Kienel. Bei Spaziergängen mit den Senioren im Kurpark wird er mittlerweile in einem Wagen geschoben. Bei der Fitness-Rallye, deren Parcours Cappucciono ebenso bewältigt, sollte ihm dieses Jahr der Ehrenpokal überreicht werden, aber der Gang aufs Siegerpodest war ihm zu schwer.

Dabei sein ist alles: Auch wenn Cappuccino altersbedingt nicht mehr so sportlich ist, beim Stadtradeln vor einigen Jahren hat er trotzdem teilgenommen. © Arabella Kienel/NH

Von Cappuccinos Erlebnissen ist auch in der Hauszeitung zu lesen, etwa von seinem Urlaub im Allgäu zusammen mit Frauchen und Hunde-Freundin Finja, einer Golden-Retriever-Dame. Cappuccino berichtet: „Der Anblick war atemberaubend und direkt dort liegt auch der Alpsee, einer der kältesten Seen. Finja und ich haben beschlossen, einen Schluck zu probieren, aber zum schwimmen war es uns zu kalt“. Den Erfahrungsbericht aus den Augen eines Hundes hat natürlich Arabella Kienel verfasst. „Die Bewohner sind immer voller Vorfreude auf die Urlaubsfotos“, sagt sie. „Sie sind sehr am Leben des Hundes interessiert.“

Umgekehrt zeigt Cappuccino großes Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Senioren. Gemeinsam mit der Ambiente-Leiterin besucht er Bewohner auch auf ihren Zimmern, die nicht mehr so mobil sind. Gerade bei Demenz-Patienten weckt der flauschige Vierbeiner, der auch auf den Spitznamen „Dackelchen“ hört, wieder die Lebensgeister. Dann erzählen die Senioren von ihren früheren Haustieren und kommen ins Schwärmen, berichtet Kienel.

Viel Zeit hat Cappuccino am und im Bett von Kienels Mutter verbracht, die ihre letzten Lebensjahre in der Residenz Ambiente verbracht hat. Nach ihrem Tod hat auch Cappuccino stark getrauert. Arabella Kienel vertraut ihrem Cappuccino und seinen Menschenkenntnissen. Nicht nur, dass „Dackelchen“ ihren Schreibtisch sorgfältig bewacht, auch auf seine Reaktion, wenn sie mit Fremden im Gespräch ist, achtet sie genau. „Jeder Tag, an dem Cappuccino noch da ist, ist wertvoll“, sagt Kienel liebevoll.

