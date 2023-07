Kreistag: Teststrecke für Atemschutzgeräteträger kommt auf den Prüfstand

Von: Mario Reymond

Teilen

Auf der Teststrecke gilt es auch ein Labyrinth aus vergitterten, engen Wegen zu bewältigen – normalerweise ist es während der Prüfung dunkel und vernebelt. Unser Foto zeigt Redakteur Mario Reymond bei einem Selbstversuch. © Lena Langhoff

Hersfeld-Rotenburg – Die für die Ausbildung von Feuerwehrleuten im Landkreis wichtige Testrecke für Atemschutzgeräteträger auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld kommt auf den Prüfstand.

Darüber waren sich am vergangenen Montag die Mitglieder des Kreistags einig. Immer wieder hatten in der jüngeren Vergangenheit Atemschutzgeräteträger bemängelt, dass aufgrund fehlerhafter und in die Jahre gekommener Trainingsgeräte höhere Leistungen als notwendig hätten erbracht werden müssen. Und das sei bei der körperlich doch arg fordernden Strecke nicht gut.

Unabhängig voneinander hatten daher CDU und SPD auf die Kritik reagiert und sich vor Ort ein Bild von den derzeitigen Ausbildungsmöglichkeiten gemacht. Mit dem Ergebnis: Beide Fraktionen hatten für die jüngste Kreistagssitzung einen Antrag formuliert, um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen.

Und weil sich die Anträge inhaltlich kaum voneinander unterschieden, wurde daraus ein gemeinsames Papier, das auch die anderen Kreistagsmitglieder so unterschreiben konnten.

Kosten bleiben auf kommunaler Ebene Aus Sicht von Landrat Torsten Warnecke verdiene der Einsatz der Feuerwehrfrauen und -männer im Landkreis höchstes Lob. Denn sie alle würden diese Tätigkeit ehrenamtlich zum Wohle aller erledigen. Daher sei es unumgänglich, beste Übungsvoraussetzungen zu schaffen, auch wenn die Kosten dafür ebenfalls auf kommunaler Ebene aufgebracht werden müssten. Aktuell gibt es 1139 Atemschutzgeräteträger. 810 davon hätten aktuell ihre Eignung auf der Teststrecke nachgewiesen.

Nun wird also der Kreisausschuss gebeten, in einer gemeinsamen Sitzung von Hauptausschuss und Finanzausschuss über den aktuellen Zustand der Atemschutzübungsstrecke zu berichten. In diesem Bericht sollen auch Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Zudem sollten Vor- und Nachteile einer technisch überarbeiteten Anlage sowie eines Neubaus einer solchen Teststrecke gegenübergestellt werden. Darin einfließen sollen auch erste Kostenschätzungen und Fördermöglichkeiten.

Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger war im April bei einem Gespräch mit unserer Zeitung hinsichtlich der Kosten für die Erneuerung der Technik am bisherigen Standort von 500.000 Euro ausgegangen. Eine komplett neue Immobilie samt Feuerwehrtechnik wäre aus seiner Sicht nicht unter 2,5 Millionen Euro zu haben.

Für die SPD hatte der ehemalige Bad Hersfelder Stadtbrandinspektor Thomas Daube den Handlungsbedarf erläutert und von einer unumgänglichen Investition gesprochen, denn die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger sei wichtig. Andreas Börner (CDU) stützte die Aussagen Daubes und merkte an, dass – wenn Dinge nicht richtig funktionierten – zum Wohle der ohnehin arg geforderten Einsatzkräfte Abhilfe zu leisten sei. Die Ausführungen seiner Vorredner bekräftigte für die FWG Hans Vierheller. (Mario Reymond)