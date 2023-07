Hersfelder Holger Reuning hat Kokoschka-Kunstwerke in Musik übersetzt

Von: Laura Hellwig

Vertonung eines Porträts: Zum Bild „Ruth“ von Oskar Kokoschka (rechts) hat Holger Reuning ein Musikstück komponiert. © Laura Hellwig/Fondation Oskar Kokoschka/VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Im Bad Hersfelder Kapitelsaal werden während der Festspielzeit bisher noch nie ausgestellte Werke von Oskar Kokoschka gezeigt. Holger Reuning hat passend dazu Musik komponiert.

Bad Hersfeld – Euphorie, wenn man die Akropolis aus der Ferne sieht. Vorfreude, wenn man auf sie zuläuft. Respekt und Erhabenheit, wenn man schließlich vor den historischen Säulen steht. All das fühlte Holger Reuning, als er das Bild „Akropolis“ von Oskar Kokoschka ansah. Diese Gefühle übersetzte er dann in Noten, in ein gleichnamiges klassisches Stück für zwei Gitarren, Flöte und Cello. Der ehemalige Gitarrenbauer und jetzige Lehrer an der Gesamtschule Geistal Holger Reuning hat insgesamt fünf Stücke in Anlehnung an die aktuelle Kokoschka-Ausstellung im Bad Hersfelder Kapitelsaal komponiert.

„Ich fand Oskar Kokoschka schon immer cool“, sagt Reuning. Deshalb habe er auch nicht lange überlegen müssen, als Ralf Czajkowski vom Hersfelder Kulturbund – Ideengeber und Mitorganisator der Ausstellung – ihn für Kompositionen angefragt hat. Reuning hat den Katalog mit den für die Ausstellung zur Verfügung stehenden Lithografien durchgeschaut. Dabei hätten ihn fünf Bilder „sofort angesprungen“, erzählt der 62-jährige Musiker. Das sind neben „Akropolis“ auch „London Hafen“, „Tower Bridge“, „Ruth“ und „Delfi“. Neben den Arrangements für Gitarre, Flöte und Harfe gibt es außerdem Versionen für ein Streichquartett.

Spaziergang zur Akropolis: Holger Reuning hat Kokoschkas Werk in ein klassisches Musik-Stück übersetzt. © Laura Hellwig/Fondation Oskar Kokoschka/VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Aber wie fällt einem Musiker solch eine Musik ein? Wie der kreative Prozess im Kopf genau funktioniert, das kann Holger Reuning auch nicht genau beschreiben. Wenn er ein Kunstwerk anschaut, spricht es einen entweder an, oder nicht, meint Reuning. „Bei Kokoschka ist es bei mir so, dass mich manche Bilder dazu einladen, in ihnen spazieren zu gehen“, sagt er. So, wie es ihn etwa nach Griechenland zur Akropolis gezogen hat.

Dann entstehen in Reunings Kopf Melodien, die der erfahrene Komponist dann zu Papier bringt. Für die Instrumente Gitarre und Flöte könne er die Noten eines neuen Stücks frei aus dem Kopf aufschreiben, erzählt er. Der Schaffensprozess der fünf Kokoschka-Lieder war nicht lange – etwa vier Wochen habe Reuning gebraucht.

Bad Hersfelder Musiker: Erste Kompositionen vor 20 Jahren

Die Anfänge des Komponierens liegen bei Holger Reuning 20 Jahre zurück. Damals habe ein befreundeter Gitarrist ihn gefragt, ob er ein Klavierstück von Rachmaninow in ein Gitarrenstück umschreiben könne. Daraus sei dann ein Duett geworden. Gespielt wurde Reunings Arrangement dann von seinem Freund und zwei weiteren Musikern, die sich heute als Belmont-Trio einen Namen in der Klassik-Szene Europas gemacht hätten, erzählt Reuning.

Seither habe er immer wieder Auftrags-Kompositionen geschrieben. Kürzlich fand im Bach-Haus ein Konzert mit eigenen Stücken statt. Für ihn sei es wichtig, dass die Menschen Spaß an seiner Musik haben, dass die Musik zu dem passt, was sie ausdrücken soll.

Genauso sollen auch die Menschen, die die Musik auf ihren Instrumenten spielen, Spaß daran haben. Und das haben sie laut dem Komponisten auch – Reuning habe für seine Arbeit schon häufig Komplimente erhalten, auch von hochkarätigeren Künstlern.

Die Musik nimmt einen großen Teil im Leben des Lehrers für Kunst, Musik und Arbeitslehre ein. „Wenn ich Zeit habe, spiele ich und wenn ich viel Zeit habe, dann höre ich auch mal Musik“, sagt Reuning lachend. Dabei ist er nicht immer alleine – Reuning ist Teil eines kleinen Ensembles. Sein Instrument hat der ehemalige Gitarrenbauer selbst gefertigt.

Dass bei der Kokoschka-Ausstellung im Bad Hersfelder Kapitelsaal noch nie ausgestellte Werke zu sehen sind, dafür hat der Kunstliebhaber und Besitzer eines Kokoschka-Kunstwerkes viel Lob übrig. (Laura Hellwig)