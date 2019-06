Hessentag in Bad Hersfeld: Madcon sorgte für gute Stimmung

Der Hessentag 2019 in Bad Hersfeld ist friedlich gestartet: Mit den Black Eyed Peas steht der erste Topact des Landesfestes auf der Bühne

Alle wichtigen Infos rund um den Hessentag in Bad Hersfeld finden Sie in unserer Übersicht.*

Mit dem Konzert der Black Eyed Peas startet der erste Hessentag am heutigen Freitag grandios durch. Was sonst noch so los ist - hier finden Sie eine Programmauswahl.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

Offiziell eröffnet wird der 59. Hessentag durch den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling um 15 Uhr am Lullusbrunnen vor dem Rathaus.

Alle Fotos rund um den Hessentag gibt es hier.

Ticker aktualisieren

+++20.04 Uhr+++

Madcon hat sich richtig fannah gezeigt mit einer Parade durch das Publikum löste er einen Begeisterungssturm aus. Gerade steht Ricky Dietz auf der Bühne und gegen 21 Uhr werden die Black Eyed Peas erwartet.

+++19.44 Uhr+++

Die Fans der Black Eyed Peas kommen gerade so richtig auf ihre Kosten - Gerade begeistert Madcon die Menge.

+ © Kim Hornickel

+++19.33 Uhr+++

Gechillt zum Konzert der Black Eyed Peas: Kühle Erfrischung auf dem Kunstrasen der Sparkassen-Arena. Wo sonst Fußballer schwitzen wird heute angestoßen.

+ © Kim Hornickel

+++19.24 Uhr+++

Erster Topact des Hessentages: Die Black Eyed Peas in der Sparkassen-Arena

Die Hip-Hop-Formation Black Eyed Peas startet auf der Bühne der Sparkassen-Arena im Jahnstadion durch. Zuvor sorgten Ricky Dietz und Madcon für Stimmung. Madcon, das ist das norwegische Duo Tshawe Baqwa und Yosef Wolde-Mariam. Sie wollen mit Hits wie „Glow“, „Beggin“ oder „Don’t Worry“ die Stimmung in der Arena anheizen.

+++18.45 Uhr+++

Unter dem Motto "Sehr zum Wohle" wird um 19 Uhr das Weindorf eröffnet. Dabei sein werden die Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Priska Hinz, die Rheingauer Weinkönigin Katharina Bausch und der Weinbaupräsident Peter Seyffardt.

+++18.29 Uhr+++

Minutenlangen Applaus gab es, als Ministerpräsident Volker Bouffier bei der Eröffnung der Feuerkirche beim Hessentag im Zusammenhang mit den rechtsradikalen Hasskommentaren zum Tod des Regierungspräsidenten feststellt: „Die Würde des Menschen hört im Netz nicht auf. Wie dürfen das nicht hinnehmen und nur hoffen, dass es uns nicht trifft“, es brauche wirksame Regulierungen fürs Netz.

+++18.16 Uhr+++

Friedlicher Auftakt des Landesfestes

Aus polizeilicher Sicht war der Auftakt zum Hessentag in Bad Hersfeld erfreulich ruhig. Polizeihauptkommissar Klaus Arend, Pressesprecher der Bundespolizeinspektion Kassel, berichtete, dass am Hersfelder Bahnhof schätzungsweise 2000 Besucher problemlos in die Stadt und wieder hinaus geleitet wurden. Die Weitläufigkeit der Hessentagsstraße habe auch in stärker frequentierten Bereichen der Innenstadt keine drangvolle Enge aufkommen lassen.

+++18.04 Uhr+++

+ © Karl Schönholtz Fläche vorhanden: Auf den Park-and-Ride-Plätzen, hier am Eichhof, war bis zum Nachmittag noch reichlich Platz für Besucher des Hessentags.

+++17.49 Uhr+++

+ © Archiv Rock aus der Region - von Funk bis Indie - gibt es ab 18 Uhr im Polizei-Bistro auf die Ohren. Dort wird die Band "Red Carpet" auftreten und für beste Laune sorgen.

+++17.27 Uhr+++

Feurige Bläsermusik gibt es gleich um 17.30 Uhr an der Feuerkirche. Das Bläserensemble KV Hersfeld unter der Leitung von Marshall Lamohr und der von Gesa Hild geleitete CVJM Posaunenchor werden die Stimmung weiter anheizen.

+++17.10 Uhr+++

Beim Trachtenland Hessen führen die Kinder des Schlitzerländer Volkstanz- und Trachtenkreises die Sternpolka vor.

+++16.48 Uhr+++

Das Konzert der Black Eyed Peas findet heute Abend statt, bald ist Einlass - ein paar Tickets gibt es allerdings noch zu ergattern. Einfach im Ticketshop des Hessentages vorbeischauen.

+++16.37 Uhr+++

+ © Katherina Trümner In etwa einer Stunde (18 Uhr) findet die festliche Eröffnung der Feuerkirche statt. Mit dabei sind Ministerpräsident Volker Bouffier, Bischof Dr. Martin Hein, stellvertrende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf, Präpstin Sabine kropf-Brandau, Dekan Dr. Frank Hofmann, dem Sounddesigner Parviz Mir-Ali und den Feuerläufern.

+++16.08 Uhr+++

Shuttlebusse für Hessentagsbesucher

+ Zusätzlich zu den Stadtbussen sind mehrere Shuttlebusse für die Besucher des Landesfestes eingesetzt, die ausschließich zwischen Hessentagsstraße und den außerhalb gelegenen Parkplätzen in kurzen Taktzeiten pendeln.

+++16.05 Uhr+++

Das Trachtenland Hessen wird von den osthessischen Volkstanz- und Trachtengruppen aus Kirchheim, Schlitz, Ludwigsau-Tann, Lauterbach und Schenklengsfeld eröffnet.

+ © Christine Zacharias Auch wenn es umständlicher ist bitten wir aus aktuellem Anlass um Einhaltung der Verkehrsregelungen über den gesamten #Hessentag2019 in #BadHersfeld. Vielen Dank pic.twitter.com/yipfVZXPL1 — Polizei Osthessen (@Polizei_OH) 7. Juni 2019

+++15.33 Uhr+++

+ © Kai Struthoff Ministerpräsident Volker Bouffier eröffnete den Hessentag auf dem Rathausplatz. Ein Grund zur Freude jetzt gilt es das Fest in vollen Zügen zu genießen.

+++15.07 Uhr+++

+ © Pelle Faust Das Platzkonzert des hessischen Landespolizeiorchesters verschiebt sich um einige Minuten - leider stand das Orchester im Stau.

+++14.54 Uhr+++

Die Hessentagsfackel aus Korbach ist soeben auf dem Rathausplatz eingetroffen. Alles ist bereit, gleich geht es los!

+++14.43 Uhr+++

Bald geht es los

+ © Nadine Maaz Der Rathausplatz, auf dem gleich die Eröffnungsfeier stattfinden wird, füllt sich allmählich. Alle sind gespannt und warten auf den Start des Hessentags.

+++14.21 Uhr+++

Unwetterwarnung für Bad Hersfeld: Für den Nachmittag gab es um das Stadtgebiet eine Gewitterwarnung mit orkanartigen Böen und Starkregen. Bisher ist der Himmel über Bad Hersfeld strahlend blau und die Sonne lacht. Daumen drücken, auf das der Sturm uns verschont.

+++13.56 Uhr+++

"Endlich hat der Hessentag begonnen, jetzt wollen wir zehn Tage gemeinsam feiern", sagt das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Dennis Diebel. Die beiden Repräsentanten des Hessentages haben in den kommenden Tagen viel zu tun. Zum Start haben sie heute Vormittag gemeinsam mit der Hessischen Umweltministerin Priska Hinz die Sonderschau "Natur auf der Spur" eröffnet.

+++13.42 Uhr+++

Hessische Polizei informiert via Twitter, Facebook und Instagram

Für Festbesucher stehen die Beamten der Hessentagswache in der Straße "Am Markt 16" in Bad Hersfeld rund um die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung. Mit Funkwagen und Fußstreifen kümmern sie sich um die Kriminalitätslage auf dem gesamten Hessentagsgelände. Die Hessentagswache erreichen Sie unter der Telefonnummer 06621/201401. In Notfällen natürlich den Notruf 110 wählen.

Die Beamten informieren Besucher und Interessierte täglich via Twitter "@Polizei_OH", Instagram "@polizei_oh" und Facebook "Polizei Hessen" über die Verkehrssituation rund um den Hessentag und liefert sowohl Hinweise und Informationen zum polizeilichen Einsatzgeschehen als auch zu den polizeilichen Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es alle Infos zu Veranstaltungen der Hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de.

+++13.31 Uhr+++

Nach einem Vergabestreit war zunächst gar nicht klar, ob sich ein Riesenrad beim Hessentag drehen würde. Doch es hat sich alles gefügt und das rad dreht bereits die ersten Runden. Das "Roue Parisienne" des Dortmunder Betriebs Burghard-Kleuser war im vergangenen Jahr schon beim Lullusfest in bad Hersfeld dabei, es ist 48 Meter hoch und hat 36 Gondeln - offene und geschlossene.

+++13.04+++

+ © Nadine Maaz Auch für Schnäppchenjäger ist Bad Hersfeld dieser Tage eine Reise wert. Das neue Maskottchen Hefi weist auf besondere Angebote hin.

+++12.55 Uhr+++

Über 400 ehrenamtliche Helfer arbeiten am Hessentag

+ © Ute Janßen Dieses Engagement ist einfach nur grandios: Über 400 Freiwillige haben sich gefunden, um wähernd des zehntägigen Landesfestes Besuchern zu helfen.

Zwei von ohnen sind Paul Hübner und Elisabeth Rossing (von links). Sie tragen als Helfende nicht nur die charakteristischen roten T-Shirts, sondern auch eine große grüne Fahne am Rucksack. Als mobile Infostände helfen sie den Hessentags-Besuchern weiter, wie hier Mechthild Goldkuhle, die nach dem Ort für ein Konzert am Abend fragt.

+++12.51 Uhr+++

+ © Robin Kemmsies Stellplatz gesucht? Am Parkhaus hinter dem HR-Treff (Schilde-Park) gibt es ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

+++12.39 Uhr+++

+ © Christine Zacharias Lecker Kuchen gibt’s im Café der Vereine in der Landesausstellung. Heute vom TSV Bebra und dem Verein für Sport und Gesundheit. Dann Guten Appetit.

+++11.39 Uhr+++

Zum Start des Hessentags gehen gerade Schüler im Zuge der „Fridays for Future“-Kampagne auf die Straße, um für mehr Umwelt- und Klimaschutz demonstrieren. Treffpunkt war um 11.15 Uhr an der Ostseite des Bad Hersfelder Bahnhofs. Von dort laufen die Schüler über die Hainstraße zum Brink, wo auch eine Kundgebung geplant ist.

+ © Kai A. Struthoff

+++11.33 Uhr+++

So langsam füllt sich die Hessentagsstraße in Bad Hersfeld. Wer eine kleine Pause vom Trubel braucht, kann sich zum Beispiel in der HZ-Lese-Lounge vor dem Verlagsgebäude etwas erholen.

Sonderschau "Natur auf der Spur" eröffnet

+++11.16 Uhr+++

Gerade wurde die Sonderschau "Natur auf der Spur" eröffnet: Heimische Jagdhornbläser haben dazu ein Ständchen gespielt. Die Sonderschau zeigt die regional typische Landschaft.

Und wer sich in der Umgebung von Bad Hersfeld ein wenig auskennt, wird im Zelt die wichtigsten geografischen Merkmale und auch einige geschichtliche Besonderheiten mühelos wiedererkennen. Dazu gibt es viele Informationen zu Themen rund um Natur und Naturschutz.

+++10.47 Uhr+++

+ Offiziell wird der Hessentag in Bad Hersfeld zwar erst um 15 Uhr eröffnet, aber schon jetzt ist die ganze Stadt im Hessentagsfieber. Bei der HZ wird eine kleine Strandoase zum Entspannen vorbereitet.

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufegstellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

*hersfelder-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.