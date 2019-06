Hessentag in Bad Hersfeld: Bisher  338.000 Besucher  - Gleich startet das groß Wettmelken

Tag 5 auf dem Hessentag: Gerade wird beim HR über die Verlegung der Orthopädie aus Bad Hersfeld diskutiert und bei Natur auf der Spur findet das Wettmelken statt.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

+++ 13.37 Uhr +++

Bei der Aufzeichnung der hr-Sendung „Jetzt mal Klartext!“ im Schilde-Park wird über die Verlagerung der Orthopädie von Bad Hersfeld nach Rotenburg diskutiert - das Thema interessiert: Die Zuschauerränge sind gut gefüllt.

+++ 13.30 Uhr +++

Gleich startet das Wettmelken gegen die Hessische Milchkönigin: Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter Grimm hat sich bereits warm-gemolken. Jetzt ist auch das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Daniel Diebel eingetroffen. Katharina hat bereits Erfahrung im Melken, weil sie das bereits bei ihrer Oma gemacht hat, verrät sie. Es wird also spannend. Der Rekord liegt übrigens derzeit bei 500 Milliliter Milch in 30 Sekunden.

+++ 13.23 Uhr +++

+ © Kai A. Struthoff SPD Politiker Rainer Koch aus Ludwigsau informiert sich am Stand der Deutschen Bahn über die geplante Bahntrasse Fulda-Gerstungen, die auch sein Gemeinde tangieren soll.

+++ 13.19 Uhr +++

Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter hat schon mal geübt - mit sehr starkem Händedruck war das Ergebnis noch nicht ganz überzeugend - es wird also gleich spannend.

+++ 13.14 Uhr +++

+ © Christine Zacharias Die Verlagerung der Orthopädischen Klinik von Bad Hersfeld* nach Rotenburg ist Thema der Sendung „Jetzt mal Klartext!“, die der HR im Schilde-Park dreht - die Aufzeichnung hat gerade begonnen.

+++ 13.11 Uhr +++

Auf dem Gelände von "Natur auf der Spur" wird gleich um die Wette gemolken: Das Euter ist gefüllt, die Melker fehlen noch - am Eingang von „Natur auf der Spur“ bereitet man sich auf das lustige Spektakel vor -los geht es um 13.30 Uhr. Unter anderem treten das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Dennis Diebel gegen die Hessische Milchkönigin Laura I. an sowie Karsten Backhaus, Kreisbeigeordneter des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und Schulleiter, Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter Grimm, Hildegard Schuster, Präsidentin des Landfrauenverbandes Hessen, und Lars Döppner, Landesvorsitzender der Hessischen Landjugend.

++++ 12.51 Uhr +++

Wahnsinn - 338.000 Besucher waren alleine am langen Pfingstwochenende in Bad Hersfeld - und das Beste: Alle feierten friedlich. So geht Hessentag! Weitere Zahlen und Fakten gibt es hier.

+++12.28 Uhr +++

+ © Kai A. Struthoff Radkutsche mit göttlichen Beistand. Pfarrer Holger Grewe fährt Hessentagsbesucher vom Bahnhof in die Innestadt.

+++ 12.19 Uhr +++

Straße der Innovation erwartet den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier: Hier geht der offizielle Rundgang um 12.30 Uhr los.

+++ 12.04 Uhr +++

+ © Kim Hornickel Wunden nähen Verbände anlegen und Rezepte schreiben, im Kuscheltierkrankenhaus ist alles genau wie in einer echten Klinik. Am Vormittag gab es die erste Sprechstunde.

+ © Kim Hornickel Die sechs bis 16-jährigen Schüler haben den Umgang mit den Patienten und Notfällen in der Jugendgruppe des DRK gelernt. Auf dem Hessentag wollen sie anderen Kindern spielerisch die Angst vor dem Arztbesuch nehmen und verarzten Teddy und Co. Die Aktion des DRK findet auf dem Platz der Hilfsorganisationen statt - heute sind noch einmal von 14 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr Sprechzeiten in der Kuscheltierklinik.

+++ 11.55 Uhr +++

+ © Karl Schönholtz Sitzung der Landtagsfraktionen: Bei der CDU im Audimax ist das Podium prominenent besetzt. Neben Ministerpräsident Volker Bouffier sind Bürgermeister Thomas Fehling und das Hessentagspaar zu Gast.

+++ 11.49 Uhr +++

Polizeikommissar Lukas Norgiev sorgt auf den Straßen zum Hessentag für Sicherheit und Ordnung. Für sein Segway braucht er einen extra Führerschein, weil er es dienstlich nutzt. Ansonsten braucht man wenigstens einen Mofaführerschein.

+++ 11.40 Uhr +++

Maximilian Opl aus Niederaula auf dem Platz der Hilfsorganisationen: Dort präsentieren sich unter anderem das THW und die Feuerwehr.

+++ 11.35 Uhr +++

Sitzung der Landtagsfraktionen: Bei den Grünen in der Aula ist der Altersschnitt im Publikum deutlich jünger. Links im Bild in der pfirsichfarbenen Bluse die heimische Abgeordnete Kaya Kinkel, zu ihrer Rechten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

+++ 11.28 Uhr +++

Die Stimmung im Bundeswehrzelt ist großartig: Entertainerin Edwina de Pooter und ihr Partner Dirk stehen zusammen mit den SF Steps und Easy Steps von den sozialen Förderstätten Bebra auf der Bühne. Sie spielen lieder wie What a feeling, Time of my Life und Mama Mia von Abba.

+++11.24 Uhr+++

+ © Karl Schönholtz Heute halten die Landtagsfraktionen aus Hessen öffentliche Sitzungen auf dem Hessentag ab: Thorsten Schäfer-Gümbel (hinten Mitte) begrüßt die SPD-Parlamentarier, während sich die AfD ein paar Räume weiter mit Protokollfragen beschäftigt. Weil heute in Hessen schulfrei ist, sitzen im Publikum nur vereinzelt jüngere Menschen und Jugendliche.

+++ 11.20 Uhr +++

Im Bundeswehrzelt treten zum Tag der Inklusion verschiedne Tanz- und Musikgruppen auf. Eben hat die Tanzgruppe "Steps" begeistert. Der Inklusionstag unter dem Motto „Come Together“ geht noch 15 Uhr.

+++ 10.55 Uhr +++

Gleich Tagen die Landtagsfraktionen öffentlich in den Obersbergschulen. Auch die Demonstranten sind schon da.

+++10.45 Uhr+++

+ © Jessica Sippel Im Bundeswehrzelt ist schon einiges los: Heute mit der Aktion für behinderte Menschen Hessen e.V. später werden auch Menschen mit Behinderung mit ihren Bands auf der Bühne spielen. "Der Hessentag ist auch ein Fest der Inklusion", sagt das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Dennis Diebel und bedankt sich beim Hol- und Bringservice.

+++10.31 Uhr +++

Am Vormittag gibt es schon einige Programmpunkte auf dem Hessentag:

Mitmachaktion: Auf dem Gelände von "Natur auf der Spur" bis 14 Uhr kann man hier gemeinsam mit Fünftklässlern der Modellschule Oberberg Nisthilfen für Wildbienen bauen.

+ Biene sammelt Nektar © Wolfgang Kumm/dpa Kreatives Fotografieren: Jeweils zur Vollen Stunde - um 11, 12, 13 und 14 Uhr zeigt Heidi Herrmann im Mehrgenerationenhaus Dippelmühle, Dippelstraße 2, wie man seine Fotobücher kreativ in Szene setzen kann.

Jeweils zur Vollen Stunde - um 11, 12, 13 und 14 Uhr zeigt Heidi Herrmann im Mehrgenerationenhaus Dippelmühle, Dippelstraße 2, wie man seine Fotobücher kreativ in Szene setzen kann. Und in der Stiftsruine geht das "Festspielfieber" weiter: Bis 15 Uhr gibt es hier einen Einblick hinter die Kulissen der Bad Hersfelder Festspiele.

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufegstellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

