Hessentag in Bad Hersfeld hat jetzt eine eigene App

Der Hessentag in Bad Hersfeld im kommenden Jahr bekommt eine eigene App für Smartphones. Sie soll aktuelle Infos liefern und bietet zudem einen praktischen Service.

Die erste Version der Bad Hersfelder Hessentags-App ist für die Betriebsprogramme IOS und Android verfügbar und kann ab Samstag, 20. Oktober, ab 12 Uhr in App-Store und Play-Store heruntergeladen werden. Zudem ist die Software über die Hessentagsseite zu finden. Damit ist man jederzeit auf dem aktuellsten Stand rund um die Planungen zum zehntägigen Landesfest vom 7. bis 16. Juni 2019 in Bad Hersfeld, heißt es in einer Mitteilung aus dem Hessentagsbüro.

Über die App wird nach und nach das gesamte Veranstaltungsprogramm des Hessentages zur Verfügung gestellt, außerdem sollen alle Informationen zum Fest dort gebündelt werden. „Je näher wir dem Hessentag kommen, um so differenzierter werden natürlich die Informationen in der App, die regelmäßig aktualisiert wird“, sagt Felix Wimhöfer vom Stadtmarkering Bad Hersfeld.

Eine Besonderheit: Jeder Nutzer kann sich unter der App-Rublik „Mein Hessentag“ sein ganz persönliches Programm zusammenstellen und individuell seine Tage planen - und hat diesen Fahrplan dann beim Besuch des Hessentags in der Hosentasche dabei.