Hessentagsbeauftragte zum Abbruch des Hessentags am Dienstag: "Entscheidung nicht leicht gemacht"

Der Hessentag Bad Hersfeld wurde am Dienstagabend wegen einer Unwetter-Warnung abgebrochen. Die Hessentagsbeauftragte erklärt: "Haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht".

„Keiner von uns hat sich diese Entscheidung leicht gemacht, denHessentag am Dienstag erneut zu unterbrechen und letztlich ganz abzubrechen“, erklärt die Bad Hersfelder Hessentagsbeauftragte Anke Hofmann. „Die Veranstaltungsleitung hat ein Sicherheitskonzept unterschrieben, an dem müssen wir uns orientieren“, so Hofmann.

Dass die Sicherheit auf dem Hessentag 2019 in Bad Hersfeld großgeschrieben wird, hat in den vergangenen Tagen jeder gespürt. Dazu gehören nicht nur die Straßen- und Betonsperren, um Fußgänger zu schützen, dazu zählt ebenso die Sicherheitsüberprüfung aller am Hessentag beteiligten Personen, egal ob Caterer, Journalist oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Lagebesprechung zum Hessentag jeden morgen um 8 Uhr

Täglich um 8 Uhr, bevor die Veranstaltungsflächen und Verkaufsstände für die Besucher geöffnet werden, treffen sich alle Beteiligten zur sogenannten Lagebesprechung. Mit dabei sind Sicherheitsdienste, Feuerwehr, Sanitäter, Bundes- und Landespolizei, alle Ansprechpartner der integrierten Veranstalter, wie Weindorf, hr-Treff oder auch Polizei-Bistro sowie das gesamte Planungsteam des Hessentages. Über 40 Personen nehmen an diesen Besprechungen teil, versuchen zu optimieren, bringen sich untereinander auf den neuesten Stand. Wie waren die Besucherzahlen? Hat alles mit dem Verkehr geklappt? Gab es Vorfälle bei der Polizei? Wie viele Einsätze hatten die Sanitäter? Muss irgendwo nachgebessert werden?

Die Polizei hatte am Dienstag auch via Twitter gewarnt

‼️Erneuter Sicherheitshinweis‼️Schutzräume: Parkhaus City, Neumarkt & Schilde, City-Tiefgarage, Stadtkirche, kath Kirche, Friedrich-Froebel-Schule, Linggschule, Wilhelm-Neuhaus-Schule, Techn. Rathaus, Am Markt 1, Am Markt 16, Am Treppchen, Kita Hainstraße und Landratsamt. pic.twitter.com/Z6pEKz7AVL — Hessentag (@HessentagNews) 11. Juni 2019

In der Leitstelle und in der gemeinsamen Pressestelle in der Breitenstraße laufen während des gesamten Tages die Fäden zusammen. Auf großen Monitoren wird der Verkehr gesichtet und eben auch das Wetter beobachtet – vor allem ein Satz ist dabei gefürchtet „Unwetter-Warnung für Bad Hersfeld!“.

Ist dies der Fall, wird per Funk erneut eine Lagebesprechung anberaumt. In zehn Minuten müssen bei dieser Meldung alle Beteiligten an einem Tisch sitzen. Die Standleitung zum Deutschen Wetterdienst steht! „Schließlich geht es um die Sicherheit aller Hessentagsbesucher“, betont Anke Hofmann.

Hofmann: "Wir werden kein Risiko eingehen"

Ab einer bestimmten Windstärke müssen Gegenstände gesichert, Zelte, Stände und Bühnen geschlossen werden, Besucher werden zudem gebeten, sich in sogenannte Schutzräume zu begeben. Auch diese sind im Sicherheitskonzept genau festgelegt. Punkt für Punkt wird dabei sehr genau abgearbeitet. „Wir haben keine Wahl und werden auch künftig kein Risiko eingehen“, sind sich Hessentagsbeauftragte und Veranstaltungsleiterin Anke Hofmann sowie alle Beteiligten der Lagebesprechung einig. „Alles andere wäre unverantwortlich.“

