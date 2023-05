Neue Infotafel fürs „Kathuser Seeloch“

Von: Mario Reymond

Teilen

In die Jahre gekommen: Die Informationstafel zum Kathuser Seeloch wird an Himmelfahrt ausgetauscht. © Michael Barth

Das „Kathuser Seeloch“ ist einer von wenigen natürlich entstandenen Seen in Hessen, bereits seit Jahrhunderten sagenumwoben und weit über die Gemarkungsgrenzen hinaus bekannt.

Kathus - Eine neue Infotafel am wird hier am Donnerstag, 18. Mai, um 13 Uhr eingeweiht. Dazu lädt der Ortsbeirat Kathus zum Seeloch ein. Um Besuchern die geologische Entstehung, Entwicklung, aber auch die existierenden Sagen zum Kathuser Seeloch näher bringen zu können, wurde bereits vor annähernd 50 Jahren eine große Informationstafel an dem Naturdenkmal aufgestellt und vom damaligen Bürgermeister Werner Hessemer am 29. Juli 1975 eingeweiht. Nach zwölfjähriger Nutzungszeit wurde die stark verwitterte Tafel dann ausgetauscht und die zweite Info-Tafel am 1. August 1987 durch den seinerzeit amtierenden Bürgermeister Hartmut H. Boehmer erneut eingeweiht.

Nach über 35 Jahren ist nun auch diese Holztafel in die Jahre gekommen und weil sie irreparable Schäden aufweist, hat sich der Ortsbeirat Kathus dazu entschlossen, eine dritte, diesmal farblich gestaltete und bebilderte Info-Tafel nach den Vorgaben von Ortschronist Karlheinz Otto herstellen und installieren zu lassen. Da es guter Brauch geworden ist, dass das jeweilige Stadtoberhaupt die offizielle Einweihung vornimmt, wird Bürgermeisterin Anke Hofmann dies an Himmelfahrt tun. red/rey