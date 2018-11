Hitzige Debatte im Kreistag  um Förderung für Hersfelder Festspiele

Hersfeld-Rotenburg. Der Kreistag Hersfeld-Rotenburg hat am Montag den Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 beschlossen. Bei einigen Punkten wurde es allerdings hitzig.

Das in einer insgesamt mehr als dreistündigen Sitzung verabschiedete Zahlenwerk hat ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 200 Millionen Euro.

Für Wirbel sorgte zu Sitzungsbeginn die Nachricht, dass der Kreis überraschend 380 000 Euro weniger an den Landeswohlfahrtsverband zahlen muss, also plötzlich mehr Geld zur Verfügung hat als gedacht.

Doch was tun mit dem unverhofften Geldsegen? Darüber gab es verschiedene Auffassungen. Am Ende schlossen sich die Fraktionen der Empfehlung von Landrat Dr. Michael Koch an, mit dem Geld die Kreisumlage zu senken.

Die CDU sorgte zudem mit ihrem Vorschlag für hitzige Diskussionen, die bereits zuvor vom Kreis in Aussicht gestellte Förderung in Höhe von 200.000 Euro für die Bad Hersfelder Festspiele zu streichen, um auch damit die Kreisumlage zu senken. Dafür fand sich am Ende jedoch keine Mehrheit. Der Landkreis wird die Festspiele also künftig mit 200.000 Euro pro Jahr unterstützen. Bisher waren es 20.000 Euro jährlich.

