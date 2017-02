A4: Sturmbö erfasste Sattelzug und kippte ihn um

Bad Hesfeld. Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Sattelzug ereignete sich am Abend gegen 19.15 Uhr auf der A4 zwischen Friedewald und Bad Hersfeld.

Der Fahrer eines mit zehn Tonnen Verpackungsmaterial beladenen Sattelzuges fuhr an einem Gefällstück auf der A4 in Fahrtrichtung Westen. Am Ende eines Waldstückes erreichte er etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Bad Hersfeld eine Lichtung.

Dort erfasste ihn nach eigenen Angaben eine heftige Sturmbö, die den Sattelzug nach rechts drückte. Dieser wurde über den Standstreifen in einen Flutgraben gedrückt und kippte auf die Beifahrerseite.

„Ich konnte mein Fahrzeug nicht mehr halten“ äußerte der Fahrer während der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei.

Ersthelfer halfen ihm aus dem Fahrerhaus, der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Hersfelder Krankenhaus.

Während der Rettungsarbeiten musste die A4 in Fahrtrichtung Westen voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Bad Hersfeld und Sorga sicherten die Tanks des Sattelzuges gegen Auslaufen und kontrollierten die Ladung.

Im Laufe der Nacht wird der Sattelzug durch einen Fachbetrieb geborgen werden, wenn die Wetterverhältnisse es zulassen. Zur Zeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle, die mit Erde übersät ist, vorbei geleitet.