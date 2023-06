Hochbrücke in Bad Hersfeld: Weinmeister mahnt zu Sachlichkeit

Von: Kai Struthoff

Teilen

Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU). © CDU/NH

Mit Verwunderung hat das Regierungspräsidium (RP) in Kassel auf den Bericht unserer Zeitung über die Anhörung zum „Ersatzneubau“ für die Hochbrücke reagiert („Klatsche für die Kreisstadt, unsere Zeitung, 21. Juni). Das RP weist „die dort wiedergegebenen Vorwürfe und Behauptungen entschieden zurück“ und erklärt erneut das Verfahren.

Bad Hersfeld – Für den dringend erforderlichen Ersatzbau der Hochbrücke durch die DEGES sei ein straßenrechtliches Planfeststellungsverfahren erforderlich. Dies werde vom Regierungspräsidium als „Anhörungsbehörde“ umgesetzt, wobei von der Planung Betroffene sowie die interessierte Öffentlichkeit Gelegenheit haben, die Pläne einzusehen und sich innerhalb der gesetzlichen Fristen zu dem Vorhaben zu äußern. Dies sei auch im Falle des Ersatzneubaus geschehen. „Daher trifft auch die zitierte Behauptung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Frau Zietz nicht zu, das Verfahren schere sich nicht um die Einwendungen“, erklärt das RP.

Als neutrale Anhörungsbehörde dürfe das RP überhaupt nicht inhaltlich Stellung nehmen und auch keine Beschlüsse fassen; somit kann die Behörde auch nicht etwaigen Wünschen der Stadt eine „Absage erteilen“. Eine Entscheidung über die in der Anhörung vorgetragenen Forderungen oder Kritikpunkte treffe letztendlich das Hessische Verkehrsministerium als zuständige „Planfeststellungsbehörde“.

Das RP habe sich nach Eingang der Einwendungen und Erwiderungen zunächst „umfassend mit allen in den Eingaben vorgebrachten Argumenten, Kritikpunkten, Fragen oder Forderungen unter inhaltlichen und rechtlichen Aspekten befasst“ und diese mit den Erwiderungen der DEGES abgeglichen, um noch offene Fragestellungen oder noch zu klärende Sachverhalte und Konfliktpunkte zu identifizieren.

Eine Abwägung, „Einigung“ oder Entscheidung findet hingegen nicht im Erörterungstermin statt, sondern erst im Planfeststellungsbeschluss. Die Berichterstattung über den Erörterungstermin am 12. Juni werde diesem in keiner Weise gerecht. Die DEGES dürfe im Rahmen ihrer Aufgaben nur die „Hochbrücke“ bauen. Alle darüber hinaus gehenden Vorhaben der Stadt (wie etwa Lärmschutz oder Barrierefreiheit), könnten nur aufgrund einer gemeinsamen Kostenteilungsvereinbarung zwischen der DEGES und der Stadt erfüllt werden, die in umfangreicher Vorarbeit erarbeitet wurde. Daher „überrasche die Weigerung der Stadt, das Papier zu unterzeichnen“, so das RP.

Sollte keine wirksame Kostenteilungsvereinbarung getroffen werden, müsse der Vorhabenträger sich bei der Umsetzung des Neubaus auf seine originären Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen beschränken. „Daraus den Vorwurf einer ‘unverhohlenen Drohung’ zu konstruieren, ist eine Ungehörigkeit, die mich sprachlos macht“, erklärt Regierungspräsident Mark Weinmeister.

„Bei diesem Verfahren wie bei allen anderen Verfahren auch gelten für meine Mitarbeitenden die einschlägigen Gesetze und Verfahrensvorschriften“, erklärt Weinmeister gegenüber unserer Zeitung. „Mutmaßungen, die den Kolleginnen und Kollegen sachfremde Motive unterstellen, verbitte ich mir. Ich erwarte bei diesem komplexen Genehmigungsverfahren auf allen Seiten einen kühlen Kopf, eine der Sache angemessene Ernsthaftigkeit und ein Interesse am sachlichen, konstruktiven Austausch.“ (Kai Struthoff)

(Anmerkung der Redaktion: Unsere Zeitung hat die Infos zur Anhörung aus der öffentlich zugänglichen Beschlussvorlage für die Stadtverordneten zitiert.)