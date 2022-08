HZ-Forum zur Bürgermeisterwahl in Bad Hersfeld am 29. August

Von: Laura Hellwig

Mittelpunkt des Stadtgeschehens: Im Rathaus in Bad Hersfeld wird bald eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister Platz nehmen. © Thomas Landsiedel

Am 18. September ist in Bad Hersfeld Bürgermeisterwahl. Die drei Kandidaten – Anke Hofmann (unabhängig), Karsten Backhaus (CDU) und Karsten Vollmar (SPD) – werden am Montag, 29. August, beim HZ-Wahlforum aufeinandertreffen.

Bad Hersfeld – Die Veranstaltung der Hersfelder Zeitung findet mit Unterstützung der Bad Hersfelder Festspiele und des Magistrats in der überdachten Stiftsruine statt und beginnt um 19.30 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben vorab die Möglichkeit, bei der HZ-Redaktion per E-Mail (redaktion@hersfelder-zeitung.de) oder mit der Post Fragen und Themen einzureichen.



Karten für das HZ-Wahlforum zur Schutzgebühr von zwei Euro gibt es ab sofort direkt in der Kartenzentrale am Markt (Telefon: 06621/6402040) oder online unter https://bad-hersfeld.eventim-inhouse.de/webshop2/webticket/eventlist



Der Erlös des Wahlforums kommt der Nachwuchsförderung der Bad Hersfelder Festspielen zugute. (red)