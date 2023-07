Im Bad Hersfelder Stadtteil Hohe Luft sind Bäume verpflanzt worden

Passt und steht gerade: Gärtnermeister Karl-Josef Höfer (rechts) und Heinz Fuchs von der Firma Opitz haben den Kastanienbaum in das zuvor ausgehobene Pflanzloch am Friedhof Hohe Luft gestellt. © Kai A. Struthoff

Mit schwerem Gerät sind im Bad Hersfelder Stadtteil Hohe Luft drei Bäume verpflanzt worden. Grund ist der geplante Neubau der Feuerwache für die Hohe Luft und den Petersberg.

Bad Hersfeld – Schmatzend wühlen sich die Reifen des schweren Mercedes-Trucks durch den aufgeweichten Wiesenboden. Mit viel Feingefühl manövriert Heinz Fuchs den riesigen Rundspatenschneider millimetergenau an den Stamm des Kastanienbaums.

Dann fährt er den Aufleger aus, der sich ringförmig um den Stamm schließt. Er legt ein paar Hebel um und die vier gewaltigen Spaten gleiten wie ein warmes Messer durch ein Stück Butter in den Boden.

Mit leisem Knarzen werden ein paar Wurzeln durchtrennt. Etwas Rütteln. Dann hebt die Hydraulik den gut 15 Jahre alten und rund fünf Meter hohen Baum samt Ballen aus dem Erdreich.

„Das ist ideales Pflanzwetter“, schmunzelt Karl Josef Höfer, der Gärtnermeister der Kreisstadt, der den Einsatz überwacht, während ihm der Regen von der Kapuze tropft. Das feuchte Erdreich erleichtert die Arbeit und macht es dem Baum leichter, am neuen Standort Wurzeln zu schlagen. „Es wäre doch schade, diese schönen Bäume zu fällen, denn es steckt viel Arbeit und Pflege darin“, sagt Höfer.

Routinierter Baumrücker: Heinz Fuchs steht im Inneren des Rundspatenschneiders. © Kai A. Struthoff

Die drei Bäume – zwei Rotblühende Kastanien und ein Amberbaum – müssen der neuen Feuerwache für die Hohe Luft und den Petersberg weichen, für die ab August die Bauarbeiten auf der Grünfläche an der Petersberger und Kolbergerstraße beginnen sollen. Einen „hohen vierstelligen Betrag“ lässt sich die Stadt die Großbaumverpflanzung kosten. Die Firma Opitz aus Heideck ist seit fast 60 Jahren auf derartige Baumverpflanzungen spezialisiert und hat bereits rund 1,8 Millionen Bäume in ganz Europa umgesetzt.

Für Heinz Fuchs auf dem Bock des gewaltigen Rundspatenschneiders ist der Einsatz in Bad Hersfeld Routine. „Bei 5000 Bäumen habe ich aufgehört zu zählen“, schmunzelt Fuchs und erzählt von einem 107 Tonnen schweren Riesen mit über zwei Metern Stammumfang, den er mal in Schweden umgesetzt hat. „Dagegen ist das hier Spielerei“, sagt Fuchs und lässt den Motor seines Lastwagens an, um den Baum huckepack an seinen neuen Standort zu fahren. Eine Kastanie findet ihren neuen Platz am Friedhof Hohe Luft, zwei andere Bäume werden auf der Grünfläche nur etwas nach vorn verrückt.

Firma verpflanzt Bäume in ganz Europa

Krater: Hier stand bis vor Kurzem ein alter Baum. © Kai A. Struthoff

Herbert Porlein ist Bauleiter bei der Firma Opitz und ist europaweit damit beschäftigt, Bäume zu verpflanzen. Je nach Größe des Bäumes rückt die Firma auch mit einem Tieflader und Kränen an, wie sie sonst zum Errichten von Windrädern zum Einsatz kommen. Diesmal sind sie mit der Pflanzmaschine Optimal 2500 im Einsatz, mit der Bäume bis zu einem Ballendurchmesser von 250 Zentimetern und einem Volumen von 3,20 Kubikmetern umgesetzt werden können.

Mit Gießrand: Der Baum am neuen Standort. © Kai A. Struthoff

Bis zu 160 Zentimeter tief graben sich die Spaten mit einer Leichtigkeit ins Erdreich, die jeden Hobbygärtner vor Neid erblassen lassen. „Die allermeisten Aufträge erhalten wir von der öffentlichen Hand“, erzählt Herbert Prolein. Auch um die Nachsorge kümmert sich die Firma Opitz. So werde das Erdreich am neuen Standort mit Substrat und anderen Nährstoffen für die Wurzeln versorgt. Das Unternehmen spricht dabei von einer Rehabilitationszone.

Danach wird ein Gießrand erstellt und bei Bedarf mit Rindenmulch aufgefüllt. Außerdem wird ein Stammschutz angebracht, um den Baum vor Wettereinflüssen zu schützen. Bei Bedarf wird der Baum auch mit Stahlseilen gesichert. Der klaffende Krater am alten Standort wird dann mit dem Aushub des neuen Standorts gefüllt. Danach zeugen nur die tiefen Reifenspuren auf der matschigen Wiese vom Umzug der Bäume. (Kai A. Struthoff)