Im Bann des Grünen Bandes

Gunhild Classen und Dr. Reiner Cornelius aus Niederaula mit ihren neuen Wanderführern über das Grüne Band.

Autoren-Paar aus Niederaula bringt drei neue Wanderführer heraus

Niederaula – Das Grüne Band lässt sie nicht los: Dr. Reiner Cornelius und seine Ehefrau Gunhild Classen haben jetzt drei neue Wanderführer über den ehemaligen Todesstreifen zwischen Ost und West geschrieben. Nachdem das Autorenpaar aus Niederaula bereits von der Ostsee bis ins Dreiländereck unterwegs war und diese Strecke in sieben reich-bebilderten Büchern ausführlich vorgestellt hatte (wir berichteten), legen sie jetzt drei weitere Bände über diesen einzigartigen Fernwanderweg vor. Herausgegeben werden die Bände wieder vom BUND.

Vier Jahre Arbeit stecken in den Büchern, für die die beiden Autoren insgesamt 352 Kilometer vom westlichen Punkt Tschechiens bei Rehau/Mähring bis zum Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien zurückgelegt haben. Dabei wurden rund 7600 Höhenmeter bewältigt – aber eigentlich waren sie noch viel länger unterwegs. „Die meisten Strecken haben wir mit dem Fahrrad zurückgelegt – und das meist drei bis viermal, um alle Besonderheiten und Wegmarkierungen zu dokumentieren und Kontakte zu den Menschen vor Ort zu knüpfen“, erzählt Reiner Cornelius.

Der promovierte Biologe arbeitete bis zu seinem Ruhestand als Hochschullehrer an der Technischen Universität Berlin. Sein großes Fachwissen fließt nun in die Wanderführer ein, die weit mehr sind als nur ein Wegweiser. Zugute kommt ihm dabei seine große Erfahrung mit derartigen Büchern. Reiner Cornelius hat unter anderem auch den Wanderführer über den Lutherweg 1521 von Wittenberg nach Worms sowie Wanderführer über die Rhön und den Harz verfasst.

Die neuen jeweils rund 250 Seiten starken Bücher enthalten Geschichte und Geschichten über die Region entlang des grünen Grenzbandes und ihrer Menschen. Dazu gibt es wieder ein handliches Tourenheft mit den eigentlichen Wegbeschreibungen und übersichtlichem Kartenmaterial für den Rucksack, denn die gebundenen Wanderbücher selbst wären zu schwer, um sie auf der Tour mitzuschleppen.

„Anders als in unserer Region war das Sperrgebiet entlang der Grenze in Tschechien bis zu acht Kilometer breit. Nicht nur einzelne Gehöfte, sondern ganze Dörfer wurden damals dafür geschleift“, erklärt der Autor den Hauptunterschied zwischen Grenzwegen. In dem früheren militärischen Sperrgebiet ist daher nun ein noch sehr viel größeres Refugium für Pflanzen und Tiere entstanden, die in einem riesigen Naturpark geschützt werden.

In dieser Region spreche zwar kaum jemand deutsch, aber die Menschen seien sehr kontaktfreudig und gastfreundlich, berichtet das Autorenehepaar. Weit über 150 000 Fotos hat Reiner Cornelius bei seinen Wanderungen aufgenommen und später gesichtet, von denen viele nun die Wanderbücher illustrieren.

„Diese ungemein vielfältige Recherche hat uns beide neu zusammengeschweißt“, berichtet Gunhild Classen, die sich vor allem um die Arbeit im Hintergrund im eigens gegründeten Auwel-Verlag kümmert. „In der Mitte des Lebens hatte jeder seinen eigenen Beruf und im Mittelpunkt der Ehe stand die Tochter. Jetzt war es die gemeinsame Arbeit, die Recherche auf beiden Seiten der Grenze, woraus sich eine neue Form der Partnerschaft entwickelte“, sagt Gunhild Classen.

Am Ziel ihrer jahrelangen Wanderung auf dem „Iron Curtain Trail“ durch Europa sind bei beiden Autoren aber auch jetzt noch lange nicht. Als neuestes Projekt bereiten sie eine Reise vom Dreiländereck Bayern-Österreich-Tschechien zur alten „k.u.k.“-Hafenstadt Triest vor – und zwar entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs zwischen Österreich und der früheren CSSR, Österreich und Ungarn sowie entlang der Grenze zwischen Österreich und Slowenien und Italien und Slowenien, die im Ersten Weltkrieg Schauplatz blutiger Kämpfe war. Geplant sind weitere Reiseführer zum Grünen Band Europa vom Böhmerwald bis zur Adria. „ Die Gegend dort ist so fantastisch, das müssen wir einfach weitermachen“, sagen Reiner Cornelius und Gunhild Classen. (Kai A. Struthoff)