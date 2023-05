Streit unter Partnern: Im Rausch flogen die Fetzen

Von: Mario Reymond

43-jährige Alheimerin wurde in Bad Hersfeld zu Geldstrafe verurteilt

Bad Hersfeld – Eine 43 Jahre alte Frau aus Alheim ist jetzt von Straftrichter Elmar Schnelle am Amtsgericht in Bad Hersfeld zu einer Geldstrafe in Höhe von 960 Euro – 120 Tagessätze zu jeweils acht Euro – wegen vorsätzlichen Vollrauschs in fünf Fällen verurteilt worden. Die Strafe könne laut Schnelle auch über Arbeitsstunden abgeleistet werden.

Die Frau hatte im August und September des vergangenen Jahres – jeweils sturzbetrunken – ihren Partner fünfmal attackiert, gewürgt, geschlagen und mit Gegenständen beworfen oder mit der Metallstange eines Schrubbers verprügelt. Einmal war dabei auch eine Tür zu Bruch gegangen. Schaden: 500 Euro.

Bei den Streitereien im Freien oder der Wohnung in Rotenburg flogen auch schon einmal Blumenvasen und sogar ein Fernseher in Richtung des ebenfalls meist betrunkenen Opfers.

Von einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung hatte das Gericht nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Pflichtverteidiger Harald Ermel Abstand genommen. Die Frau hatte nämlich jeweils kurz nach den Taten Atemalkoholwerte zwischen 1,39 und 2,27 Promille. Somit wurde im allgemeinen Einverständnis in allen fünf Anklagepunkten der vorsätzliche Vollrausch von Richter Schnelle ins Feld geführt.

Die 43-Jährige zeigte sich reuig und räumte sämtliche ihr vorgeworfenen Taten ein. In einem Fall bat sie um Verständnis, da sie da ihren Partner kurz zuvor mit einer anderen Frau im Bett entdeckt hatte.

Mittlerweile hat die Alheimerin einen Alkoholentzug erfolgreich abgeschlossen und befindet sich aktuell bei der gemeinnützigen Gesellschaft zur Integration von Arbeitskräften (VIA) auf einem guten Weg, auch beruflich irgendwann einmal wieder Fuß fassen zu können. Derzeit bezieht sie Bürgergeld.

Von ihrem Partner hat sie sich nach eigenen Angaben jedoch nur räumlich getrennt. Dieser ist nach einer abgebrochenen Therapie aber weiterhin dem Alkohol verfallen.

Eine Tatsache, die sowohl Richter Schnelle als auch Verteidiger Ermel als extrem gefährlich für die 43-Jährige einstuften. „Der Alkohol ist ein Teufel. Man schlägt sich und dann verträgt man sich wieder. Er ist weiterhin Alkoholiker. Halten Sie Distanz zu diesem Mann. Kommen Sie aus diesem Kreis raus, sonst sind Sie bald wieder Trinkerin“, sagte Rechtsanwalt Ermel. Mario Reymond)