Interview mit Boris Rhein zu Nordhessen und den Hersfelder Festspielen

Von: Daniel Göbel

Im Gespräch: HZ-Redakteur Daniel Göbel und Ministerpräsident Boris Rhein. © Eva Trolp-Göbel

Im Interview spricht Ministerpräsident Boris Rhein über die Bedeutung der Bad Hersfelder Festspiele und den Stellenwert der Region Nordhessen.

Bad Hersfeld – Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am Freitagabend in der Stiftsruine die 72. Bad Hersfelder Festspiele eröffnet. Er hält die Bad Hersfelder Festspiele für ein „bedeutendes Kulturgut mit mitreißenden Aufführungen und erstklassigen Schauspielensembles“. Wir interviewten Ministerpräsidenten Rhein am Rande der Premiere von „König Lear“ und sprachen mit dem 51-Jährigen über die Förderung kultureller Angebote im ländlichen Raum, über nord- und südhessische Unterschiede und über künftige Herausforderungen:

Herr Rhein, wie ist Ihr persönlicher Geschmack, welches der Stücke aus der aktuellen Spielzeit würden Sie sich auch privat gern anschauen?

Erst einmal bin ich beeindruckt von der Inszenierung des König Lear. Es geht um Verantwortung und Macht – und darum, was passiert, wenn man versucht, beides zu trennen. Dann gibt es da Generationenkonflikte, Intrigen, große Gefühle, und nicht zuletzt die Zerstörung der Natur. Kaum zu glauben, dass das Stück schon Jahrhunderte alt ist. Und Charlotte Schwab hat mich mit ihrer Interpretation des König Lear in den Bann gezogen. Bei der Veröffentlichung des Romans und dann des Films „Der Club der toten Dichter“ war ich 17, 18 Jahre alt. Das war mitreißend. Dieses Stück im Ambiente der Stiftsruine anzuschauen würde mich wirklich neugierig machen. Und als Musikliebhaber würde ich mir natürlich auch gern die Musikproduktionen anschauen. Es ist insgesamt wieder gelungen, ein einzigartiges Programm auf höchstem Niveau auf die Beine zu stellen.

Im vergangenen Jahr haben Sie die Bad Hersfelder schmerzlich vermisst, obwohl Sie ja sogar Schirmherr waren. Ist Ihr Besuch in diesem Jahr vor allem der bevorstehenden Landtagswahl zu verdanken?

Nein. Ich wäre auch im vergangenen Jahr sehr gerne zu den Festspielen gekommen, die immer ein tolles Ereignis sind. Die Premiere damals lag aber genau an dem Wochenende, an dem mich meine Partei, die Hessen-CDU, zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen wollte. Und die Fähigkeit zur Bilokation, also zur gleichzeitigen Anwesenheit an zwei Orten, ist mir leider nicht gegeben. Obwohl die in meinem Amt zuweilen sehr hilfreich wäre.

Sie sagten in einem früheren Interview, dass Sie sich „immer für ein explizites, von anderen Festspielstätten abgehobenes Engagement des Landes für die Bad Hersfelder Festspiele“ eingesetzt haben. Warum haben die Festspiele für Sie also eine herausragende Bedeutung und könnten sich ähnliche kulturelle Angebote dadurch nicht zurückgesetzt fühlen?

Die Bad Hersfelder Festspiele gehören zu den traditionsreichsten Freiluft-Theaterfestspielen Deutschlands. Seit jeher stehen ausschließlich renommierte Künstlerinnen und Künstler und vielversprechende Nachwuchstalente auf der Bühne. Die Ruine der romanischen Stiftskirche erzeugt eine einzigartige Stimmung - für alle, die einmal dort waren, ist das ein unvergessliches Erlebnis. Auch die Regie erreicht regelmäßig höchstes Niveau. Nicht umsonst werden die Festspiele deshalb ja auch als „Salzburg des Nordens“ bezeichnet.

Intendant Joern Hinkel beklagt, dass das Niveau der Festspiele bei gleichbleibender finanzieller Förderung gefährdet werde. Können Sie sich eine Ausweitung der Förderung vorstellen?

„Nein zum Geld“ ist zwar eines der Stücke, aber nicht das Motto der Landesregierung. Wir unterstützen die Festspiele mit einer Fördersumme von 770 000 Euro. Damit nimmt die Veranstaltung einen Spitzenplatz in Hessen ein und zeigt – wie gesagt – den Stellenwert, den wir den Hersfelder Festspielen zumessen. Es ist und bleibt ein Leuchtturm der hessischen Kultur.

Nordhessen hat einiges zu bieten. Ihre SPD-Kollegin Nancy Faeser kann sich hier sogar Ministerien vorstellen. Wäre das auch für Sie denkbar?

Für mich ist Nordhessen Chefsache. Ich bin deshalb regelmäßig im Norden unseres schönen Landes unterwegs. Die Landesregierung ist übrigens schon jetzt fest in Nordhessen verankert: Regierungspräsident Mark Weinmeister ist der Botschafter der Landesregierung in Nordhessen und macht das hervorragend. Fragen, die die Zusammensetzung einer neuen Regierung betreffen, stellen sich erst nach einer hoffentlich erfolgreichen Landtagswahl.

Den Menschen hier in der Region stößt übel auf, dass kein einziger Minister aus Nordhessen stammt. Können auch Südhessen nordhessen-freundliche Politik machen?

Natürlich. Das beweist die von mir geführte Landesregierung Tag für Tag. Unsere Politik hat Nordhessen immer im Blick. Lassen Sie mich nur ein paar Beispiele nennen. Bei der Digitalisierung wurden im Regierungspräsidium Kassel alleine aus dem Landesprogramm ‚Starke Heimat Hessen’ seit 2021 Digitalisierungsprojekte für mehr als 15 Millionen Euro gefördert. Beim Landesstraßenbau sind die Investitionen im vergangenen Jahr im RP Kassel mit 69 Millionen Euro im Vergleich zu den anderen Regierungspräsidien am höchsten. Und rund 40 Prozent der Fördergelder zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Hessen sind zwischen 2014 und 2022 nach Nordhessen geflossen.

Was sind für Sie die wichtigsten Themen in Nordhessen, welche Herausforderungen sehen Sie?

Nordhessen hat alles: Wirtschaft, Kultur, Natur und tolle Menschen. In vielen Bereichen ist Nordhessen Champions League – das gilt für die Wirtschaft, etwa mit VW in Baunatal, Daimler in Kassel und anderen. Auch kulturell ist die Region für ganz Hessen prägend – mit der Museumslandschaft Hessen Kassel, den städtischen Museen in Kassel oder eben den Bad Hersfelder Festspielen.

Was tut denn die Landesregierung konkret für die Region?

Wir unterstützen die Automobilbranche in ihrem herausfordernden Transformationsprozess, um Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern, gerade auch in Nordhessen. Wir fördern unsere Kulturinstitutionen in Nordhessen – in die Museumslandschaft Hessen Kassel haben wir zuletzt mehr als 200 Millionen Euro investiert, und es ist beeindruckend, was zum Beispiel aus der Löwenburg geworden ist. Und nicht zuletzt kümmern wir uns um die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Wir legen eine Vielzahl an Förderprogrammen für den ländlichen Raum auf: Wir verlegen Glasfaser, wir bauen 5G aus, wir investieren Rekordmittel in die Straßen und den Öffentlichen Personennahverkehr. Und die gute Nachricht ist: Immer mehr Hessinnen und Hessen wollen auf dem Land leben. Das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie und ein Beleg für die Stärke der ländlichen Räume, die für viele Menschen eine Heimat sind.

Zur Person Boris Rhein (51) wurde 1972 in Frankfurt am Main geboren. Seit 31. Mai 2022 ist Rhein hessischer Ministerpräsident und seit dem 2. Juli 2022 auch Vorsitzender der hessischen Christdemokraten. Nach dem Abitur im Jahr 1991 studierte er Rechtswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Er schloss sein Studium mit dem Ersten Staatsexamen ab. Nach dem Zivildienst folgte das zweite Staatsexamen. Von 2000 bis zu seiner Ministerberufung war er als Anwalt tätig. Nach der Landtagswahl 2009 wurde Rhein zum Staatssekretär im Innenministerium ernannt, später stieg er selbst zum Innenminister auf. Im Januar 2014 wurde er zum Minister für Wissenschaft und Kunst ernannt. Nachdem Volker Bouffier im Februar 2022 seinen Rücktritt angekündigt hatte, wurde Rhein als Nachfolger vorgeschlagen und am 31. Mai 2022 zum Ministerpräsidenten gewählt. (dag)

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein bei den Bad Hersfelder Festspielen © Eva Trolp-Göbel