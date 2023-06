Jugendhäuser auf Ideensuche: Corona und digitaler Alltag sorgen für Herausforderung

Von: Laura Hellwig

Konkurrieren mit der digitalen Welt, die sich viele Jugendliche vor allem in der Corona-Pandemie aufgebaut haben: die Jugendhäuser im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, hier die Einrichtung in der Kreisstadt Bad Hersfeld. © Clemens Herwig

Sie sollen jungen Menschen einen sicheren Raum bieten, doch nicht nur die Corona-Pandemie hat die Jugendhäuser im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in die Defensive gedrängt.

Hersfeld-Rotenburg – Auch die Lebenswelten junger Menschen, die heute vor allem durch digitale Medien geprägt sind, sowie Vorurteile gegen die Häuser stellen die Jugendarbeiter vor Herausforderungen. Das geht aus Gesprächen unserer Zeitung mit den Leitungen der drei Einrichtungen in Hersfeld-Rotenburg hervor. Im Landkreis gibt es in Rotenburg, Bebra und Bad Hersfeld Jugendhäuser, die unter dem Dach der Kommunen organisiert sind. Sie sollen jungen Menschen einen sicheren Raum bieten, in dem sie sich entwickeln und entfalten können, Spaß haben und lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Kinder und Jugendliche hätten sich vor allem während der Corona-Pandemie eine eigene, teils digitale Welt aufgebaut, „aus der wir sie jetzt erst mal wieder herausholen müssen“, sagt etwa Bastian „Budy“ Buhle, Erzieher im Jugendhaus der Kreisstadt. Die Pandemie-Beschränkungen hätten dazu geführt, dass der offene Bereich, also das ungezwungene Zusammentreffen im Jugendhaus, weggefallen sei. Auch jetzt, wo dieses Angebot wieder uneingeschränkt möglich ist, erfahre es noch sehr wenig Zuspruch, sagt Buhle. Wie man den offenen Bereichen bei den Jugendlichen wieder etabliert, dafür fehlte den Verantwortlichen derzeit noch die passenden Ideen.

Pandemie wirkte als Verstärker für bestehende Probleme

Im Bebraer Jugendzentrum (Juze) sei weitestgehend versucht worden, die Tür offenzulassen – eben unter den geltenden Corona-Regeln. Um den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten, die nach Ansicht von Sara Schulten die Leidtragenden und Zurückgelassenen der Pandemie sind, hat sich die Leiterin ins Freie gestellt. Durch die Nähe zum angrenzenden Fun- und Bike-Park habe sie so trotzdem weiter als Ansprechperson für die vorbeikommenden Jugendlichen da sein können. In Bebra sei der offene Bereich mit 20 bis 40 Jugendlichen nach der Pandemie wieder gut besucht.

Vorurteile machen Jugendhäusern zu schaffen Bady Buhle, Sara Schulten und Markus Paul, die Leitungen der Jugendhäuser in Bad Hersfeld, Bebra und Rotenburg, sind sich einig: In der Gesellschaft gebe es Vorurteile gegenüber ihren Einrichtungen. Demnach gingen die Menschen davon aus, dass sich in den Jugendhäusern vor allem Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Migrationshintergrund und aus schwierigen Verhältnissen aufhalten. Dem sei definitiv nicht so, widersprechen die Verantwortlichen einhellig.

Laut Markus Paul, Leiter des Hauses der Jugend in Rotenburg, habe die Corona-Pandemie als Verstärker für Probleme gewirkt, die vorher zwar schon existierten, jetzt aber deutlicher zutage treten. So würden heute etwa Konflikte über Soziale Netzwerke ausgetragen und nicht im direkten Gespräch. Deshalb sei Medienkompetenzbildung ein neuer wichtiger Teil der Arbeit der Jugendhäuser. (Laura Hellwig)