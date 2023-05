Kanadischer Minister besucht Hersfelder, der ihm Stammzellen gespendet hat

Von: Laura Hellwig, Kim Hornickel

Dominic LeBlanc und Jonathan Kehl. © Kim Hornickel

Der kanadische Minister Dominic LeBlanc war am Donnerstag zu Besuch in Bad Hersfeld. Er traf sich mit Jonathan Kehl, der ihm Stammzellen gespendet hatte.

Bad Hersfeld - Die Chance, mit einem kanadischen Minister zu angeln und vor der Kamera zu stehen, ist gering. Genauso gering, wie einen passenden Stammzellenspender außerhalb der Familie zu finden. Doch genau das haben Jonathan Kehl aus Bad Hersfeld und der kanadische Minister, Dominic LeBlanc, erlebt. Der heute 23-Jährige hat seinem „genetischen Zwilling“, Dominic LeBlanc, 2019 Stammzellen gespendet – die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung liegt laut DKMS bei bis zu ein zu einer Million.

Dominic LeBlanc und Jonathan Kehl geben Interviews vor dem Katharinenturm. © Laura Hellwig

Am Donnerstag besuchte der Minister seinen Spender in Bad Hersfeld. LeBlanc begrüßte zunächst die zahlreichen Pressevertreter persönlich mit Handschlag. Für ihn ist es der erste Besuch in Bad Hersfeld. Mit Jonathan Kehl traf er sich zum Kuchenessen in dessen Elternhaus. Im Anschluss gaben beide Interviews vor dem Katharinenturm. Auch seine Ehefrau hatte LeBlanc mit nach Deutschland gebracht. „Wir sind genetisch für immer verbunden, dafür bin ich überaus dankbar“, sagte LeBlanc.

